Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanı Barr'ın 23 Aralık'ta görevinden ayrılacağını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından resmi bir duyuru gerçekleştirdi.

ADALET BAKANI BARR GÖREVİ BIRAKTI

ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Bill Barr'ın 23 Aralık'ta görevinden ayrılacağını duyurdu. Trump açıklamasında, " Adalet Bakanı Bill Barr ile az önce Beyaz Saray'da çok güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Görev süresince ilişkimiz gayet güzeldi, muhteşem bir iş çıkardı! Bill, görevini tam da Noel'den önce bırakarak tatilini ailesiyle birlikte geçirecek" ifadelerini kullandı.

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(Eski Adalet Bakanı Bill Barr)