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Son dakika: Başkanı , Adalet Bakanı Barr'ın 'ta görevinden ayrılacağını açıkladı

Başkanı , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'ın 'ta görevinden ayrılacağını duyurdu.

AA
Giriş Tarihi: 15.12.2020 02:00 Son Güncelleme: 15.12.2020 02:17 ABONE OL
Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanı Barr'ın 23 Aralık'ta görevinden ayrılacağını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından resmi bir duyuru gerçekleştirdi.

ADALET BAKANI BARR GÖREVİ BIRAKTI

ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Bill Barr'ın 23 Aralık'ta görevinden ayrılacağını duyurdu. Trump açıklamasında, " Adalet Bakanı Bill Barr ile az önce Beyaz Saray'da çok güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Görev süresince ilişkimiz gayet güzeldi, muhteşem bir iş çıkardı! Bill, görevini tam da Noel'den önce bırakarak tatilini ailesiyle birlikte geçirecek" ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

(Eski Adalet Bakanı Bill Barr)

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Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanı Barr'ın 23 Aralık'ta görevinden ayrılacağını açıkladı
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