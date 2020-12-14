Son dakika! Başkan Erdoğan 'salgınla mücadelede dünyanın ilerisindeyiz diyerek duyurdu: İşte esnafa kira desteğinin detayları...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısına başkanlık etti. Erdoğan, esnafa kira desteğinin detaylarını açıkladı.
KDV İNDİRİMLERİ 1 HAZİRAN'A KADAR UZATILDI
Biz de milletimizin fedakarlıklarına karşı şükranlarımızı, hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz desteklerle ifade etmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede bazı müjdeleri milletimizle paylaşmak istiyorum. Yıl sonuna kadar yüzde 20'den yüzde 10'a indirdiğimiz gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranın uygulanma süresini 1 Haziran'a kadar uzatıyoruz. Benzer şekilde yüzde 18'den yüzde 8'e indirdiğimiz iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını da 1 Haziran'a kadar yüzde 8 olarak uygulamaya devam ediyoruz. Salgının etkisinin en aza indirilmesi için yıl ortasında başlattığımız konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma kadar birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin sürelerinde yine 1 Haziran'a kadar uzatıma gittik
ESNAFA 5 MİLYAR LİRALIK HİBE
Esnafımıza kira desteği ile gelir kaybı desteği için hazırlıklara başladık. Ülkemizde basit usule tabi 806 bin 871 vatandaşımızı ile kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız. Hibe ödemese şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın-erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Böylece ayda 1 milyar 240 milyon liradan toplamda 3 milyar 718 milyon liralık bir desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz. Bir diğer destek kalemi olan kira desteğini basit usule tabi olmanın şartlarına göre belirledik. Bu şartları taşıyan ve işyeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyük şehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde 500 lira kira desteği yapacağız. Buna göre ayda 432 milyon liradan toplamda 1 milyar 300 milyon liralık bir kira desteğini esnafımıza hibe olarak vereceğiz. Bu iki destek kalemi çerçevesinde önümüzdeki 3 ay boyunca esnafımıza toplamda 5 milyar lira civarında bir hibe desteği sağlamayı planlıyoruz.
TURİZM SEKTÖRÜNE 925 MİLYON LİRALIK KATKI
Hazine taşınmazları üzerindeki turizm tesisleri ile deniz turizm tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifa hakkı, kullanma izni, yararlanma ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödemelerini başvuru şartı aramaksınız 1 yıl süreyle erteliyoruz. Bu ertelemenin turizm sektörüne katkısı 925 milyon liradır. Belediyelere de mülkiyet veya tasarruflarında bulunan taşınmazların irtifa hakkı, kiralama ve benzeri kullanımlardan kaynaklanan bedellere indirim veya erteleme kararı alabilme imkanı sağladık.
Başkan Erdoğan, 'salgına karşı destek paketi' detaylarını kamuoyuna duyurdu