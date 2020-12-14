Son dakika: Dayakçı sevgili tutuklamaya sevk edildi!

Şişli'de ayrılmak isteyen kız arkadaşı Tuğba Erçakar'ı dakikalarca tekme tokat döven şahıs, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince yeniden gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki işlemleri de tamamlanan şühpeli 'tutuklama' talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

26 yaşındaki Tuğba Erçakar, Şişli'de kız arkadaşının evinde, ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B. tarafından dakikalarca tekme tokat darp edilmişti. Olayın ardından saldırgan gözaltına alınmış ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Genç kadının darp edildiği ana ilişkin görüntüleri sosyal medyada yayınlayarak yardım istemesinin ardından şahıs, polis ekipleri tarafından ikinci kez gözaltına alındı. Öte yandan, görüntünün sosyal medyada yayınlanması sonrası vatandaşlar şahsa büyük tepki gösterdi