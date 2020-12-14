Son dakika haberi: ABD'den Türkiye'ye skandal yaptırım kararı! Tepkiler peş peşe geliyor...

ABD'NİN SKANDAL KARARINA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırım kararına tepki gösterdi.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaptırım ne müttefiklikle ne de müttefiki yeniden kazanma iradesiyle bağdaşır. Savunma sanayiinde Türkiye'yi kendisine mahkum zanneden bir anlayış zamanın gerisinde kalmıştır." ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Şentop, Türkiye'nin savunması için icap eden her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceklerini kaydetti.