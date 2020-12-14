Son dakika haberi: ABD'den Türkiye'ye skandal yaptırım kararı! Tepkiler peş peşe geliyor...

ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı.
CAATSA yasası altında uygulanan yaptırımlar, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'i hedef alıyor.
ABD Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı yaptırımlara göre, Savunma Sanayi Başkanlığı ABD'den ihracat lisansı alamayacak ve ABD'li ve uluslararası finans kuruluşlarından kredi alamayacak.
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yaptırım kararına sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
ABD'nin, S-400 hava savunma sistemlerini tedariğimiz nedeniyle bugün açıkladığı ve Türkiye'ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz.
ABD'NİN SKANDAL KARARINA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ!
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırım kararına tepki gösterdi.
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaptırım ne müttefiklikle ne de müttefiki yeniden kazanma iradesiyle bağdaşır. Savunma sanayiinde Türkiye'yi kendisine mahkum zanneden bir anlayış zamanın gerisinde kalmıştır." ifadelerini kullandı.
Meclis Başkanı Şentop, Türkiye'nin savunması için icap eden her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceklerini kaydetti.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: "TÜRKİYE'NİN DİK DURUŞUNU HERHANGİ BİR ÜLKENİN YAPTIRIM KARARI ETKİLEYEMEZ"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'nin dik duruşunu herhangi bir ülkenin yaptırım kararı etkileyemez" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin Türkiye hakkındaki yaptırım kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Oktay, "ABD tarafından alınan yaptırım kararı, Cumhurbaşkanımız liderliğinde ulusal çıkarlarımız ve savunma sanayimiz için attığımız adımlardaki kararlılığımızı daha da artıracaktır. Türkiye'nin dik duruşunu herhangi bir ülkenin yaptırım kararı etkileyemez. ABD'nin bu kararını kınıyor ve düştüğü bu yanlıştan bir an evvel dönmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'ye karşı açıkladığı yaptırım kararına ilişkin, kararın ardından bakanlık olarak açıklama yapıldığını belirterek, "Yaptırımları elimizin tersiyle ittik" dedi. Çavuşoğlu, muhalefete milli çıkarlara muhalif olmamaları yönünde çağrı yaparak, "Bazıları NATO'dan çıkmamızı dahi istiyor. Bu örgütün en önemli ülkelerinden biri biziz. Biz neden NATO'dan çıkalım. Rahatsız olan varsa o çıksın" diye konuştu.
BENİM VE EKİBİMİN DURUŞU DEĞİŞMEYECEK
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararı alınmasına yönelik, "Benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek, Türk savunma sanayisini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir." ifadesini kullandı