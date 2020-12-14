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Son dakika: Rusya'dan ABD'nin 'ye S-400 yaptırım kararına tepki

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin 'ye S-400 yaptırım kararı almasını eleştirerek, "ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması, uluslararası hukuka karşı kibirli tutumunun bir başka tezahürüdür." dedi.

Giriş Tarihi: 14.12.2020 22:24 Son Güncelleme: 14.12.2020 22:25 ABONE OL
Son dakika: Rusya'dan ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına tepki

Lavrov, resmi temaslar için bulunduğu Bosna Hersek'te basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin yaptırımları "hoyrat" bir şekilde kullandığına işaret eden Lavrov, "ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması, uluslararası hukuka karşı kibirli tutumunun bir başka tezahürüdür. Elbette bu yaklaşım, askeri-teknik iş birliği de dahil olmak üzere, uluslararası arenada sorumlu bir katılımcı olan ABD'nin güvenilirliğine katkı sağlamıyor." diye konuştu.

ABD'NİN YAPTIRIM KARARI

ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da karara tepki göstererek, "ABD'yi (Türkiye'ye yönelik) bu haksız yaptırım kararını gözden geçirmeye ve vahim yanlıştan geri dönmeye davet ediyoruz." açıklamasında bulundu.

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Son dakika: Rusya'dan ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına tepki
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