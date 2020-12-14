SON DAKİKA | Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? Kabine toplantısı sonrası yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı kararı!

Koronavirüs salgını nedeniyle, dünyada yaşanan sağlık ve ekonomik kriz etkisini göstermeye devam ediyor. Türkiye'de de vaka sayısı artış hızı ve ağır hasta sayısındaki artış hızını düşürmek için çeşitli tedbirler uygulanıyor. 2020 yılının sonuna yaklaşmamızla birlikte, yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu da, Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan vatandaşlar için merak konusu oldu. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı, 14 Aralık akşam saatlerinde sona erdi. Peki, kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, yılbaşında sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir ifade kullandı mı, yeni bir tedbir açıklandı mı?
SON DAKİKA | Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? Kabine toplantısı sonrası yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı | Video
Aralık ayı itibariyle yılbaşında sokağa çıkma yasağı son dakika haberleri yakın mercekten takip ediliyor. Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Yılbaşı gecesi de kısıtlamaya tabi ama gün sayısının artıp artmama durumunu gelecek haftanın sonuçları ve salgının seyri belirleyecektir" dedi…
İşte, kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 'yılbaşı kısıtlaması' açıklaması...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.
Koca, virüsün bulaştığı kişi sayısının dünyada 69 milyonu bulduğunu hala da artmaya devam ettiğini, 1,5 milyonu aşkın insanın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğine işaret etti. Yılbaşı sokağa çıkma yasağıyla ilgili Koca şunları söyledi;
Yılbaşı gecesi dahil olmak üzere yılbaşı gecesi de kısıtlamaya tabi. Ama gün sayısının artıp artmama durumu gelecek hafta sonuçları ve salgının seyri yeni bir tedbir kısıtlamayı daha fazla genişletebilir miyiz, gün sayısını 4 güne çıkarabilir miyiz bunu gelecek haftaki sonuçlar belirleyecektir.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün toplayacağı Bakanlar Kurulu (Cumhurbaşkanlığı Kabinesi) toplantısında yeni kararların çıkması beklenen 3 ana konu dikkat çekti.
Bakanlar Kurulu'nun yoğun mesaisi içerisinde bir diğer önemli başlık ise, Perşembe günü başlayacak olan yılbaşı tatilinin hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile birleştirilip birleştirilmeyeceğiydi.
BAŞKAN ERDOĞAN: YILBAŞINDA 4 GÜN KESİNTİSİZ KISITLAMA UYGULANACAK
31 Aralık saat 21.00'den, 4 Ocak'a kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Geçtiğimiz haftalarda Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ev ziyaretleriyle ilgili değerlendirmeler yapmıştı. Erdoğan, "Milletimizden salgının evlerde bulaşma oranının arttığını göz önünde bulundurarak, tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır. Cenaze namazları yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlar da yine bu sayıyı geçemeyecektir. " demişti.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşı ile ilgili Bilim Kurulu'nun gündeme getirebileceği önlemlere ilişkin DHA'ya açıklama yapmıştı.
Prof. Dr. İlhan, 31 Aralık perşembe gününe denk gelen yılbaşı için sokağa çıkma kısıtlamasının alınabileceğini belirterek, "Belki 31 Aralık'tan başlayıp 4 günlük bir kısıtlama söz konusu olabilir.
Böylece yılbaşı vesilesi ile toplumda insanların hareketliliği de azalmış olur, dışarıda bir araya gelme engellenmiş olur, ev içinde bir araya gelme engellenmiş olur. Biliyorsunuz Ramazan Bayramı'nda da aynı kısıtlamayı yapmıştık. Şimdi 4 gün daha bir kısıtlama ile enfeksiyonun önü alınmaya çalışılabilir" dedi.
EN BÜYÜK ÖNLEM ÖZ SORUMLULUK'
Kısıtlama olsa dahi evlerde verilebilecek olası partilere de değinen Prof. Dr. İlhan, "Buradaki en büyük önlem öz sorumluluk.
Şöyle bir şey oluyor; toplum cumartesi akşamdan bir araya geliyor, pazar günü de beraber oluyorlar, beraber dışarıda da sosyalleşiyorlar, pazar akşamı herkes evine gidiyor. Böyle olunca cumartesinin ardı sıra gelen 6-7-8'inci günlerde maalesef hasta sayısının arttığını gözlemliyoruz.
Filyasyona bakıldığında evde bir araya gelmeden kaynaklanan hastaların olduğunu gözlemliyoruz. Toplum burada öz sorumluluk içinde olarak, olabildiğince çekirdek aile ile yaşamayı düşünmeli. Aşı da gelecek. Aşı ile birlikte mücadelenin daha da kuvvetleneceğini hepimiz biliyoruz. Bu yılbaşı için de geçerli" diye konuştu.