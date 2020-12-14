HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç'un; "Meşru demokratik bir parti olarak bir seçim taktiği uyguladık. Sadece İzmir'de değil, İstanbul'da, Antalya'da, Kocaeli'nde, Aydın'da, Adana'da, Mersin'de, Yalova'da, her yerde bu seçim taktiğini uyguladık" şeklindeki sözleri tartışılmaya devam ediyor.

VEFA SALMAN, "HDP'YE NE VERDİNİZ?" SORUSUNA "BUNUN İÇİN DE CEVAP VAR ZATEN" DEDİ

HDP'li Saruhan Oluç'un; 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP-HDP ittifakını gündeme getirmesi Yalova'da gündem oldu. Yalova Belediyesi'nde "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman; söz konusu ittifaka ilişkin sorulara tatmin edici cevap vermedi.

Yalova Belediyesi’nin kayıp 20 milyonunun bir kısmı HDP’ye mi verildi?

Vefa Salman, "HDP'yle ittifakta Meclis üyesi vermediniz. Başkan yardımcılığı da vermediniz. Peki ne verdiniz?" şeklindeki soruya, "Bunun için de cevap var zaten" ifadelerini kullandı.

20 MİLYON 739 BİN 664 TL'NİN BİR KISMI HDP'Lİ YETKİLİLERE Mİ VERİLDİ?

Yalova Belediyesi'nin Vefa Salman döneminde, 555 işlemde toplam 20 milyon 739 bin 664 TL usulsüz ödeme yaptığı tespit edilmişti. 20 milyon 739 bin 664 TL'nin bir kısmının HDP'li yetkililere verildiği iddia ediliyor.

VEFA SALMAN, HDP'NİN DESTEĞİYLE SEÇİMİ KAZANDI

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde CHP'li Vefa Salman yüzde 45.91 oy almış, 28 bin 796 seçmen Vefa Salman'a destek vermişti. AK Partili Yusuf Ziya Öztabak ise yüzde 44.93 oy almış, 28 bin 183 seçmen Yusuf Ziya Öztabak'a destek vermişti. 2014 seçimlerinde HDP'nin Yalova'da yüzde 1.2 oy aldığı öğrenildi.

"HDP'YLE İTTİFAKTA MECLİS ÜYESİ VERMEDİNİZ. BAŞKAN YARDIMCILIĞI DA VERMEDİNİZ. PEKİ NE VERDİNİZ?"

Vefa Salman; HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç'un, Yalova'da CHP-HDP ittifakını açıklamasına ilginç cevaplar verdi.

Vefa Salman, CHP-HDP ittifakına ilişkin sorulara şöyle cevap verdi:

Soru: "HDP'yle ittifakta Meclis üyesi vermediniz. Başkan yardımcılığı da vermediniz. Peki ne verdiniz?"

Vefa Salman: "Bunun için de cevap var zaten"

Soru: "'Ne verdiniz?' diye sordum"

Vefa Salman: "Soruyu cevapladık. Var sorunun cevabı. 'Hayır. 'Onu vermedin. Bunu vermedin' diyorsun. Ne verdin' diyorsun?"

Soru: "Ne verdiniz?"

Vefa Salman: "Görünen bir şey yoksa nasıl bir ittifak var? Nasıl o yargıya varmışlar. Ne alakası var şimdi?"

VEFA SALMAN'IN 'ZİMMET' SUÇUNU İŞLEDİĞİ İFADE EDİLİYOR

Yalova Belediyesi'nde "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman sanık olarak yargılanıyor.

İddianamede; Vefa Salman'ın "zimmet" suçunu işlediği, Türk Ceza Kanunu'nun 251/1 maddesi delaletiyle 247/1-2, 43/1, 53 maddelerinden yargılanacağı ifade edildi.

SALMAN'IN 5 YILDAN 12 YILA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILMASI İSTENİYOR

İddianamede; 2014-2020 yılları arasında 555 işlemde toplam 20 milyon 739 bin 664 TL usulsüz ödeme yapıldığı bildirildi. İddianamede; Vefa Salman'ın, zimmet suçlamasıyla 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezalandırılması istendi.

34 SANIK YARGILANIYOR

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatılan ve tutuklu yargılanan Yalova Eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de bulunduğu 34 sanık yer alıyor. Halit Güleç de, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştı.

YALOVA BELEDİYESİ'NDE ÇALIŞAN 14 KİŞİ YARGILANIYOR

Soruşturma kapsamında Yalova Belediyesi'nde çalışan 14 kişi sanık olarak yargılanıyor. Yalova Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Halit Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür, Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin ve Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş tutuklu bulunuyor.

VEFA SALMAN HAKKINDA YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI BULUNUYOR

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi; 4 Eylül 2020 tarihinde tutuklanması talep edilen Yalova Eski Belediye Başkanı Vefa Salman'ın tutuksuz yargılanmasına karar vermişti. Mahkeme, Vefa Salman hakkında yurt dışı çıkış yasağının yeterli olacağı, bu nedenle iddia makamının tutuklama talebinin reddine karar verdi.