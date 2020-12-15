Annelerin evlat direnişi 471’inci gününe girdi

Diyarbakır'da Hacire Akar'ın evladını kurtarmak için HDP binası önünde başlattığı oturma eylemi sürüyor. Terör örgütünün ve HDP'nin tüm tehditlerine rağmen devam eden eylemdeki anneler, çocukların kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'ye tepki gösterdi. 471 gündür çocuklarını kurtarmak için soğuk sıcak ve yağmuru kar demeden Kandil, PKK ve HDP'ye direnen ailelerden şuana kadar 20 anne evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. 6 yıl önce 14 yaşında kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemini aylardır sürdüren baba Süleyman Aydın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meclis'teki konuşmasına dikkat çekerek, şöyle dedi: "Sayın İçişleri bakanımız Meclis'te, çocukları dağa kaçırılan ailelerin çocuklarının hesabını HDP'li vekillerine soruyor. HDP'li vekili utanmadan diyor ki; 'İçişleri bakanı Kürt halkına haysiyetsiz' demiştir. İçişleri bakanı, dağa 14-15 yaşındaki çocuklarımızın hesabını HDP'li vekillerine sormuştur ve HDP vekillerine haysiyetsiz demiştir. Bu vatan hainleri Kürtlere vekillik yapmamışlardır. Kürtlerin çocuklarını dağa gönderen HDP'li vekilleridir. Ben bir Kürt olarak hakkımı HDP'li vekillerine helal etmiyorum" dedi.

HDP'Lİ SALUHAN'A TEPKİ

HDP'li Saluhan Oluç'a seslenen baba Aydın, "Senin çocuğun Avrupa'da, benim çocuğum dağlarda ölüme mahkûm ediliyor. Biz Diyarbakır HDP önünde 470 gündür çocuklarımızı sizden istiyoruz. HDP'li tek bir vekil buraya gelsin benim oğlumu PKK'dan istesin, eylemi bırakırım. Saluhan Oluç'u vicdana davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

20 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın başlattığı oturma eyleminin ardından çocuğuna kavuşması diğer aileleri de harekete geçirdi. 16 aydır devam eden oturma eyleminde çocuklarına kavuşan 20 aile şu isimlerden oluşuyor: "Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer. Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye. Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim. Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun. Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin. Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda. Melik Aslan'ın oğlu Volkan. Muhteber Birlik'in oğlu Veysi. Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin. Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin. Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar. Sait Açar'ın oğlu Haşim. Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan. Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan. Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin. Fahrettin-Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan. Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma. Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim ile son olarak da Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasemin.