Başakşehir'de kapıları tekmeleyen zabıtalar ve işgal talimatı veren yöneticiler hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi 13 Şubat'ta İBB Meclis üyeleri Cüneyt Yılmaz, Hayriye Çiçek, Murat Şahin, Nurdan Ertuğrul ve Ömer Faruk Ay tarafından verilen önerge ile Başakşehir Sularvadisi'nde bulunan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi'ni 10 yıl süre ile bedelsiz olarak Başakşehir Belediyesi'ne tahsis etti.

Şubat ayında yapılan tahsiste İBB Hukuk Komisyonu "Karara konu olan taşınmazın hali hazırda Başakşehir Belediyesi tarafından kullanılmakta olduğu taşınmaz üzerindeki Bilgievi Binası'nın Başakşehir Belediyesi tarafından yapılmış olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu binanın tamamının kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere 10 yıl süreyle ve bedelsiz olarak Başakşehir Belediyesi'ne tahsisi uygun görülmüştür" ifadelerine yer verdi.

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İBB YÖNETİMİ ZORBALIĞI SAVUNMUŞTU!

Başakşehir Belediyesi tarafından yapıldığı ve 12 Mart'taki İBB meclisinde de merkezin 10 yıllığına Başakşehir Belediyesi'ne tahsis edildiği ortaya çıktı. Meclis iradesini tanımadığını belirten İBB yönetimi ise 'dava süreci devam ediyor' bahanesine sığınarak zorbalığı savundu.

Mecliste yapılan oylamada karar oyçokluğu ile alındı. İBB Meclisinin iradesini tanımayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Başakşehir Belediyesi'ne yapılan tahsisi veto ederek tekrar görüşülmek üzere Mart ayı meclisine gönderdi. 12 Mart tarihinde gerçekleştirilen İBB Meclisi 2'nci oturumunda meclis aldığı kararı meclis üye tam sayısı salt çoğunluk olarak ısrar karar olarak kabul etti. İBB yönetimi meclisin aldığı ikinci karar sonrası bu kez mahkemenin yolunu tuttu.

İdare mahkeme ve bölge idare mahkemesi de tahsis kararına yapılan iptal başvurusunu reddetti. Kullanım hakkı Başakşehir Belediyesi'nde olmasına rağmen İBB yönetimi Zabıta 10 zabıta kamyoneti ve özel araçlarla merkeze geldi. Merkezin kapı kilidini kırarak içeri girdi. Burada Başakşehir Belediye personeline saldırgan davranışlar sergileyen İBB yönetimi olay yerine gelen polise karşı da direndi. Ortaya çıkan görüntüler sonrası yoğun eleştiri alan İBB yönetimi ise tahsis kararını tanımadıklarını ve konun yargıda olduğu gerekçesine sığındı.

İki gündür Başakşehir Belediyesi'nin kullanımında olan binayı işgal eden Büyükşehir Belediyesi zabıtaları ve işgal talimatını veren yöneticiler Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Vedat Yiğit'in talimatı ile işgal ile ilgili adli soruşturma başlatıldı.

"İşyeri Konut dokunulmazlığını ihlal" ve "Kamu malına zarar vermek"suçları çerçevesinde başlatılan soruşturma çerçevesinde İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanı ile işgali gerçekleştirilen zabıta görevlilerinin ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

İMAMOĞLU'NA SUÇ DUYURUSU

Olay yerinde bazı zabıta görevlilerinin merkezin kapılarını tekmeledikleri belirlendi. Bu zabıtaların kamera kayıtlarından tek tek tespit edilerek soruşturma çerçevesinde ifadeye çağırılacağı öğrenildi.

Başsavcılığın kullanım hakkının Başakşehir Belediyesi'nde olması ve Mahkemeye bu karara yapılan itirazların reddedilmesi gözönünde bulundurarak İBB zabıtalarının merkezi boşaltması talimatı verdiği öğrenildi. Bu talimat üzerine İBB zabıtalarının binayı boşaltıp olay yerinden ayrıldıkları kaydedildi. Başakşehir Belediyesi Başkanlığı'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da suç durusunda bulunacağı öğrenildi.