Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un beş maaş aldığına yönelik iftiralarla ilgili özel bir mesaj yayınlamış, bu mesajında beş maaş almadığını, eşi Fatmanur Altun'un da tek maaş aldığını ayrıntılı bir şekilde anlatmıştı. Buna açıklamaya rağmen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) mensupları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmeleri sırasında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un beş maaş aldığına dair asılsız açıklamalarını yineledi.



İletişim Başkanı Fahrettin Altun bu duruma sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın TBMM konuşmasını paylaşarak tepki gösterdi. İletişim Başkanı Altun, "Yaşasın hakikat" diyerek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasını paylaştı.

Beş maaş yalanına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan sert tepki | Video

"ESKİDEN BAŞKA YERDEN MAAŞ ALINIYORDU, BİZ BUNU YASAYLA ENGELLEDİK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM'deki bu konuşmasında daha önceden açıkladığını ama millet için tekrar açıklama yaptığını belirterek şunları söyledi:



"Sayın İletişim Başkanı üzerinden yine kurumları, 'Üç maaş alıyordu, beş maaş alıyordu, 15 maaş alıyordu' diye, bunu önceden açıkladım burada. Size değil, milletimize açıklıyorum. Ne kadar açıklarsak açıklayalım, duymak istemiyorsunuz. Bakın, size söyledim, şimdi tekrar söylüyorum. Ne İletişim Başkanı ne de bir başka birisi kamuda çalışan hiç kimse önceden istediği yerden istediği kadar yönetim kurulu üyelikleri alabiliyorlardı veya nerede görev yapıyorsa, huzur hakkı ve ücretleri alabiliyorlardı. Biz kendi dönemimizde bunu engelledik. Bunu engelleyen biziz, siz değilsiniz."

"NEREDE GÖREV YAPARSANIZ YAPIN, SADECE BİR TANESİNDEN HUZUR HAKKI ALABİLİRSİNİZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sözlerine şu şekilde devam etti: "Ve şunu söyledim. Kaç tane kurulda veya nerede görev yaparsanız yapın. Sadece bir tanesinden huzur hakkı alabilirsiniz, başkasından hiçbir şey alamazsınız. Ve bu herkes için böyledir. Bunun bir istisnası söz konusu olamaz, olsa zaten yasaya aykırı. Böyle bir şey yok. Ben bu vesileyle bunu bir kez daha anlatayım, duyar mısınız bilmiyorum."

YAŞASIN HAKİKAT

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise sosyal medya hesabından şunları yineledi: "Cumhurbaşkanı yardımcımız Fuat Oktay, yalan siyasetini şiar edinen müfteri unsurlara inat hakikati haykırmış. Bugün bu unsurlar, yalancılıktan seri yalancılığa doğru bir irtifa kaybı yaşıyor. Bizim derdimiz ise milletimize hizmet. Şevkimiz kavi, gayretimiz baki. Yaşasın hakikat"

ALTUN, "BEŞ MAAŞI İFŞA ETMEM LAZIM" DEMİŞTİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Beş maaş yalanını ifşa etmem lazım!" diyerek şu cümleleri kullanmıştı: "Sevgili dostlar. Yalana ahlak edinenlere diyecek bir sözüm yok. Fakat kendi çocuklarımın, dostlarımın hukuku gereği şu 5 maaş yalanını ifşa etmem lazım. Benim tek bir maaşım var. 2 yıldır Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi olarak aldığım huzur hakkının tek bir kuruşuna dokunmadım. Hayra hasenata harcadım. Bu söylenmez biliyorum. Ama bana, aileme demediklerini bırakmadılar. Bir de Manas Üniversitesi var. Malumunuz, bu güzide üniversitenin mütevelli heyet başkanlığını yapıyorum. Bu görev ücretli bir görev değil. Dolayısıyla bu görev karşılığında tek bir kuruş almadım!"



"EŞİM DE SADECE MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDEN ÜCRET ALIYOR"

Altun eşinin maaşı hakkında da bilgileri de paylaşarak, "Eşim de sadece Marmara Üniversitesi'nden ücret alıyor. THY Yönetim Kurulu Üyeliğinden herhangi bir cüret almıyor. Bunu aylar önce ilan etti ama yine devam ettiler yalana. Şahsıma ve aileme karşı yürütülen ve neredeyse her ay yeni yalanlarla hortlatılan itibarsızlaştırma kampanyası bizi yolumuzdan alıkoyamayacak. Biz bu yola, bu davaya baş koyduk. Bu yalanlar kanımıza dokunsa da bizi kamçılıyor. Ayrıca şahsıma ve aileme karşı yürütülen ahlaksız kampanyalara karşı yürütülen ahlaksız kampanyalara karşı yasal haklarımızı sonuna kadar kullandığımızı siz dostlarım bilin. Bu konularda, özel alanımıza ilişkin hususlarda konuşmadım. Kamuoyunu meşgul etmek, gayrı milli unsurların suni gündemine odun taşımak istemedim. Ama sizler bilin istedim, içimi size dökmek istedim. Hakkınızı helal edin" demişti.