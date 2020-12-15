Covid-19 nedeniyle bir doktor daha yaşamını yitirdi

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kerim Çağlı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ankara'da özel bir hastanede görev yapan ve Türkiye'de ilk kez uygulanan ameliyatlara imza atan, kalp damar alanında uyguladığı tedavilerle adından sıkça söz ettiren Çağlı, koronavirüse yakalandı.

Prof. Çağlı tetkiklerin ardından hastaneye yatırıldı. 8 Ekim'de yoğun bakım ünitesine alınan ve solunum cihazına bağlanan Çağlı, haftalar süren koronavirüsle mücadelesini kaybetti. Prof. Dr. Çağlı, 2013 yılında bir hastasını, ayrı damarlara aynı anda yapılan 12 bypass ile hayata tutundurmuştu. Prof. Dr. Çağlı, ameliyatın dünyada bir ilk olduğunu ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için başvuru yapacaklarını söylemişti.

Prof. Dr. Çağlı, 2006 yılında yapılan Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği yeterlilik sınavında birinci oldu. Çağlı'nın, Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 91 adet makale ve vaka sunumu ile yurt içi dergilerde yayınlanmış 77 adet makale ve vaka sunumu yanında Uluslararası literatürde yayınlanmış 4'ü mitral kapak tamirlerinde olmak üzere 11 adet kalp cerrahisinde yeni ve modifiye teknik ile 4 adet yeni teşhis (yeni EKG ve dispersiyon parametreleri) ve tetkik (modifiye allen testi) metodunu tarif etti.