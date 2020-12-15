İBB zabıtasından akıl almaz uygulama: Kilidi kırıp içeri girdiler

Başakşehir'li annelerin çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirmesi için tasarlanan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgi Evi'ne bağlı anne-çocuk etkinlik sınıfına İBB'nin zabıta ekipleri tarafından baskın düzenlendi. 10 zabıta kamyoneti ve özel araçlarla merkeze gelen İBB Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, anne-çocuk sınıfına ait kapı kilidini kırarak içeri girdi. Başakşehir Belediyesi personeli ise merkeze gelince karşılarında zabıtaları gördü. Zabıtalar Başakşehir Belediyesi personeline binadan çıkmalarını söyledi. Olayın ardından emniyet güçlerinin binanın boşaltılması çağrısına Başakşehir Belediyesi personeli olumlu karşılık verirken, İBB Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin dışarı çıkmak istememesi büyük tepki çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 12 Mart 2020 tarihli kararıyla Başakşehir Belediyesi'ne tahsis edilen alan, Başakşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nün girişimleriyle anne ve çocukların birlikte keyifli vakit geçirmesi için bir merkeze dönüştürülecek.