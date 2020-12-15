İBB’nin hukuksuz ‘kilit kırması’na tepki büyüyor! Başkana destek yağdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Başakşehir Belediyesi'ne ait 'Anne Çocuk Etkinlik Merkezi'nin kapı kilidini kırarak hukuksuz bir şekilde girmişti. Merkeze yapılan hukuksuz 'işgal girişimi' ise büyük tepki toplamıştı.

BAŞKAN TEPKİ GÖSTERDİ

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesabından konuyla alakalı bir açıklama yayınladı. Kartoğlu açıklamasında, "Başakşehirli annelerimizin ve çocuklarımızın eğitim alacağı Merkezimiz, İBB Zabıtası tarafından iki gündür işgal edilmeye çalışılıyor. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievinin kapısını kırarak girmeye ve keyfi uygulama yapmaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz. Hukuksuz İBB" dedi.

DESTEK YAĞDI

Kartoğlu'nun açıklamalarına destek çığ gibi büyüdü. Tepkiye ilk destek Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'dan geldi. Yıldız attığı tweette; "İBB, Beyoğlumuzda başlattığı yakışıksız tavrını bu kez Başakşehir'de sürdürüyor. Meclis kararına rağmen hizmetlerin önünü kesiyor. Karar milletimizin... Hukuksuz İBB" diye tepki gösterdi.

Başka bir destek de Esenler Belediye Başkanı'ndan geldi. Başkan Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabı üzerinden, "İBB'nin bu yaptığı tam anlamıyla hukuk tanımazlıktır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan sosyal medya üzerinden binlerce destek mesajı atıldı. Vatandaşlar İBB'nin hareketine tepki gösterirken kapının kırılarak içeri girilme eylemini yoğun şekilde eleştirdi.

İŞTE GELEN TEPKİLERDEN BAZILARI

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