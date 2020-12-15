İzmir’de uyuşturucu satan PKK’lı yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü üyelerinin faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Jandarma ekipleri istihbari çalışmalar sonucu B.A. isimli zanlının kentte PKK'nın propagandasını yaptığını ve aynı zamanda uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla zanlı B.A.'ya yönelik operasyon yapıldı. Zanlı adresinde 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' ve 'uyuşturucu madde ticareti' suçlarından gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen zanlının işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri başta terörle mücadele olmak üzere kamu düzeni ve huzurun devamı için vatandaşlarla işbirliği içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini vurgulayarak, "Milletimizin emrinde kararlılıkla görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Herşey vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için" dedi.