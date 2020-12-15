Koronadan kurtulmanın tek yolu aşı vurulmak

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, koronavirüsten kurtulmanın tek yolunun herkesin aşı vurulmasından geçtiğini söyledi. Prof. Dr. Gündüz, "Toplumun büyük bölümünün aşı ile bağışıklık kazanması sonucu yoğun hasta trafiği ortadan kalkacak. Eğer toplum bağışıklık kazanmazsa virüs bir yere gitmiyor" dedi.

"VİRÜS BİR YERE GİTMİYOR"

Aşı çalışmasındaki merkezlerden bir tanesinin Balcalı Hastanesi olduğunu kaydeden Gündüz, "Gönüllüler hastanemize gelip testlerden geçiyor. Koronavirüs hastalığı geçirmediği netleşirse deneme aşısı yapılıyor. Bu salgından korunmanın iki yolu var. Bir tanesi sloganlaşan maske-mesafe-hijyen kuralına uymak. İkincisi ve asıl önemlisi aşı olmak. Vatandaşlarımız şunu iyi bilsinler bu virüs bir yere gitmediği için aşılanmayanların hasta olma ihtimalleri her zaman devam edecek" diye konuştu.

BİZE DESTEK VERSİNLER

Sağlıkçılar olarak bu süreçten çok yorulduklarını, toplumun aşılanıncaya kadar önlemlere son derece dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Gündüz, "Bize verilecek en büyük destek insanların kendi önlemlerini sonuna kadar uygulaması. Kalabalıklara kesinlikle karışmamalılar, evlerinden çıkmamalılar. Eğer çıkmaları gerekiyorsa maskeyi doğru kullanmak şartıyla çıksınlar. Eğer bunları yapmaz isek bize de destek verilmezse tükenebiliriz" şeklinde konuştu.

TOPLUM BAĞIŞIKLIK KAZANMALI

Vatandaşların kesinlikle aşı yaptırması gerektiğini vurgulayan Gündüz, "Toplum bağışıklık kazanmazsa virüs bir yere gitmiyor. O zaman hastalık devam ediyor ve gitmiyor. Aşılanmayan vatandaşlarımız şunu bilsinler bu virüs bir yere gitmediği için hasta olma ihtimalleri her zaman devam edecek. O nedenle salgın bittikten sonra bu virüsün ortada olabileceğini ve zaman zaman yakaladığı kişileri hasta edebileceği unutulmamalıdır. Çünkü salgın bitse bile virüs kalıyor. 10 bin kişi olmazsa yüzlerce kişi yakalanıyor. Ama aşı vurulunlar kendini virüsten koruyor" dedi.