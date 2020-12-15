Son dakika: Adnan Oktar örgütüne operasyon

Son dakika haberi: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik İstanbul ve 8 ilde operasyon gerçekleştirdi. Örgütün devamlılığını sağlamayı hedefleyen ve bu doğrultuda eylemlerde bulunan, yargılaması devam eden örgütün lider, yönetici ve üyelerinin moral ve motivasyonlarını arttırmak ve örgüt lehine kamuoyunda algı oluşturmak maksatlı sosyal medyada çalışmalar yapan, mezkûr örgüt ile iltisaklı aralarında kamuda görevli 3 doktor ve 1 öğretmen olmak üzere toplam 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.Operasyon kapsamında mali suçlarla mücadele ekipleri, Gaziosmanpaşa'da bulunan bir adrese baskın yaptı. Adreste uzun süre arama yapan polis ekipleri, bir kişiyi gözaltına aldı.Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.