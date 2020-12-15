Son dakika: Reina markasına icradan satış karar

Üç ayrı şirkete yönelik yapılan icra takipleri ile birlikte, bir dönemin gözde mekânı konumundaki Reina markasının da olduğu bir dizi markaya haciz talep edildi. Talebe olumlu yanıt veren icra müdürlüğü, haciz yazısını Türk Patent ve Marka Kurumu'na gönderdi. Kurum, listede yer alan markalara haciz koydu.

İcra müdürlüğü de, haciz konulan markalardan Reina'nın satışı için karar verdi. Ünlü marka için uzmanlarca hazırlanacak kıymet takdiri raporu sonrası satış için gün belirlenecek.