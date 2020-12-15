Son dakika haberi: Yer altı suyundan çıkan kabarcıklardan sonra deprem uyarısı yapılmıştı! Deprem için yapılan incelemeler...

Uzman isimlerden deprem hakkındaki uyarılar devam ederken dün gece Van'da da 4.7 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Dün aktardığımız Burdur Gölü'ndeki gaz çıkışı haberinin ardından iddialar yerine incelendi. Deprem uzmanlarının özellikle uyardığı gaz çıkışı hakkında Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim görevlileri incelemelerde bulunurken ilk bulgunun yer altı suyu çıkışı olduğu saptandı. Yer altu suyundaki hareketlenme depreme neden olur mu? İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: GAZ ÇIKIŞI SONRASI DEPREM UYARISI YAPILMIŞTI! KABARCIKLAR DİKKATLİCE İNCELENDİ...