Son dakika haberler: Gassal Semra uygulamalarını anlattı! "Cenazeleri yıkamadığımızı düşünüyorlar"





Sadece ekstra, diğer zamanlara göre daha dikkatli, daha profesyonel bir şekilde maskelerimiz, kıyafetlerimiz, ortamın dezenfekte edilmesi, biz çıktıktan sonra araçlarımızın dezenfekte edilmesiyle beraber kontrollü bir şekilde hizmetimize devam ediyoruz. Her zamanki gibi, diğer cenazelerde nasıl bir hizmet yapıyorsak, koronavirüs cenazelerinde de aynı işlemi yapıyoruz. Yani o konuda herkesin içi rahat edebilir. Bir tane bile koronavirüs cenazesi yıkanmadan gömülmedi."