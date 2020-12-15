Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Noter onaylı yasak aşkta ikinci perde! İYİ Partili Başkan Halil Öztürk'ün şoförünün eşi ile yaşadığı yasak aşk skandalı büyüyor...

haberi: Noter onaylı yasak aşkta ikinci perde! İYİ Partili Başkan 'ün şoförünün eşi ile yaşadığı skandalı büyüyor...

'de yaşanan taciz skandalları gündeme damgasını vurmaya devam ederken geçen temmuzda 'nın Elmalı ilçesinde yaşanan ve 'ın ortaya çıkardığı ''nda İYİ Parti de üç maymunu oynuyor. Makam şoförü Ahmet T.'nin eşi Sümeyra T. ile uygunsuz görüntü paylaşımı ve yaşadığı ile gündeme gelen Başkanı ile ilgili gelişmeleri yaşandı. 'Noter onaylı aşk skandalı'nın baş kahramanlarından Elmalı ilçesinin İYİ Partili Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün yalanları bir bir ortaya çıkıyor. İşte Noter onaylı yasak aşkta yaşanan son dakika gelişmeler...

İbrahim OKUMAMIŞ İbrahim OKUMAMIŞ
Giriş Tarihi: 15.12.2020 07:05 Son Güncelleme: 15.12.2020 07:20 ABONE OL
Son dakika haberi: Noter onaylı yasak aşkta ikinci perde! İYİ Partili Başkan Halil Öztürk'ün şoförünün eşi ile yaşadığı yasak aşk skandalı büyüyor...

CHP'de yaşanan taciz skandalları gündeme damgasını vurmaya devam ederken geçen temmuzda Antalya'nın Elmalı ilçesinde yaşanan ve SABAH'ın ortaya çıkardığı 'Noter onaylı aşk skandalı'nda İYİ Parti de üç maymunu oynuyor.

Makam şoförü Ahmet T.'nin eşi Sümeyra T. ile uygunsuz görüntü paylaşımı ve yaşadığı yasak aşk ile gündeme gelen Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Skandalın ortaya çıkmasıyla inkar politikası yürüten ve şoförünün eşi Sümeyra T. ile sadece bir kez nikahını kıydığında gördüğünü iddia eden Başkan Öztürk'ün yalanları bir bir ortaya çıkıyor.

MANSUR YAVAŞ'IN AVUKATLARI
Başkan Öztürk'ün tanımadığını iddia ettiği Sümeyra T. ile birlikte olaylar sonrası aynı avukatlara vekalet verdikleri belirlendi. Başkan Öztürk'ün 10 Eylül'de, Sümeyra T.'nin ise 19 Ekim'de Ankara 63. Noterliği'nde Avukat Helin Menteşe ve Aşkın Demir'e vekalet verdikleri belirlendi. Avukatlar Demir ve Menteşe'nin aynı hukuk bürosunda ortak olarak çalıştıkları ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da avukatı olmaları dikkat çekti. Sümeyra T. ve Öztürk'ün birer ay arayla aynı avukatlara vekalet vermeleri ise Öztürk'ün "tanımıyorum" iddialarını yalanladı.

KOVUŞTURMAYA YER YOK
Öte yandan Sümeyra T.'nin, eşi Ahmet T. hakkında Elmalı Cumhuriyet Savcılığı'na yaptığı 'Bilişim sistemine hukuka aykırı girme ve orada kalma' suçlaması ilgili 'Kovuşturmaya yer olmadığına dair' karar verildi. Sümeyra T.'nin, email hesabına telefondan giriş yapıldığı ve bilgilerinin eşi tarafından ele geçirildiği yönündeki iddialarına karşı savcılığın yaptığı incelemede, olay tarihinde aynı evde yaşadıkları ve iddiaya söz konusu telefonun da ortak kullanıldığı tespit edildi. Bununla birlikte ortaya çıkan görüntülerin hukuka aykırı elde edilmediği de kanıtlanmış oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Noter onaylı yasak aşkta ikinci perde! İYİ Partili Başkan Halil Öztürk'ün şoförünün eşi ile yaşadığı yasak aşk skandalı büyüyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA