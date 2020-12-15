Sri Lanka şehidinin adı okulda yaşayacak

Sri Lanka'daki terör saldırısında arkadaşı Serhat Nariçi ile birlikte şehit olan mühendis Yiğit Ali Çavuş'un adı memleketinde inşa edilen okulda yaşayacak. Şehidin babası Mehmet Çavuş, genç mühendisin çalıştığı şirket tarafından yaptırılan okulun kendileri için en güzel hediye olduğunu söyledi. 21 Nisan 2019'da Sri Lanka'nın ticari başkenti Kolombo ve diğer şehirlerdeki terör saldırılarında 290 kişi hayatını kaybetti. Enka Holding bünyesinde ABD Konsolosluğu binasının inşaatında çalışan, her ikisi de Adıyamanlı olan mühendisler Yiğit Ali Çavuş ile Serhat Nariçi de saldırılarda hayatını kaybetti. Enka iki mühendisin anısını yaşatmak için okul yaptırma kararı aldı. Ocak ayında imzalanan protokolün ardından başlayan okul inşaatı tamamlandı. Şehit Mühendis Yiğit Ali Çavuş Anadolu Lisesi, Adıyaman Valiliği'ne teslim edildi. Barbaros Mahallesi'nde 10 bin metrekarekarelik alana 24 derslikli olarak inşa edilen okulda, resim ve müzik dersliği, fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar laboratuvarı, mini konferans salonu, satranç alanı, basketbol sahası ve idari salonlar bulunuyor.SABAH'a konuşan baba Mehmet Çavuş, "Yiğit Ali'nin adını yaşatacaklarını söyledikleri an acımızı hafifleten en güzel hediye olmuştu. İnşaatın her aşamasını yakından takip ederek modern, sağlam bir okul yaptılar. Bu okulda gençlerimiz okuyacak. Oğlumuz Yiğit Ali gibi yeni mühendisler, yeni doktorlar, yeni avukatlar, yeni öğretmenler yetişecek. Bu gençler devletine, milletine hizmet edecek. Adıyaman'a her gittiğimizde oğlumuzun mezarının yanı sıra bu okulu da ziyaret edeceğiz" dedi. Çavuş, "Hain bir terör saldırısında 27 yaşında bir babayiğit evladını toprağa vermek... Bu acı anlatılamaz. Devletimizin her türlü imkânları seferber etmesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla evlatlarımızın şehitliğe defnedilmesi ailece bizlerin acısını dindirmiştir, onurlandırmıştır" diye konuştu.