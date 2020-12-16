AK Partili o isimden flaş açıklama: Emniyet, binlerce terör odağını tarumar etti!

AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesi hakkında mecliste kürsü konuşması yaptı. Emniyet güçlerinin yalnızca 2020'de 102 bin iç güvenlik operasyonu yaptığını ve operasyonlarda binlerce terör odağını tarumar ettiğine değinen Dalkılıç, aynı zamanda korona virüs salgınında da milleti korumak için fedakarlıklarla mücadele eden emniyet mensuplarına teşekkürlerini iletti.

TERÖR ARTIK BİRİNCİ GÜNDEM MADDESİ DEĞİL

AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç: "Sayın Başkan, değerli Milletvekilleri Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı bütçesi üzerine grubum adına söz aldım, bunu vesile ederek aziz milletimizi, saygıdeğer milletvekillerimizi, bugün meclisimizde bütçelerini görüşmek üzere misafir ettiğimiz bakanlarımızı saygıyla, hürmetle selamlıyorum.

Kurulduğu günden bugüne kadar 175 yıldır görevinde aşkla, sadakatle hizmet eden terör ve örgütlü suçlarla mücadele başta olmak üzere üstlendiği tüm görevleri, bizleri gururlandıran büyük fedakarlık, cesaret ve kahramanlıklarıyla gözlerimizi kabartan ve son dönemde de korona virüs salgınında milletimizi korumak için büyük fedakarlıklarla mücadele eden emniyet mensuplarımızı hürmetle, minnetle yâd ediyorum. Bugün Türkiye'de terör birinci gündem maddesi olmaktan çıkmışsa, küresel güçlerin taşeronları şehirlerimizde eylem yapamaz, hendek kazıp bomba patlatamaz, masum vatandaşlarımızı katledemez hale gelmişse, İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde emniyet güçlerimizin özverili, fedakar hakimiyetlerinin rolü büyüktür. Sadece 2020 yılında emniyet güçlerimiz 102.000 güvenlik operasyonu yapmış ve operasyonlarda binlerce terör odağını etkisiz hale getirip tarumar etmiştir.

Bu muhteşem mücadeleyi yürüten emniyet güçlerimize minnet duygularımı ifade ediyor, görevleri başında şehit olan emniyet güçlerimize, askerimize, polisimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bütçelerinin hayırlı olmasını diliyorum. Değerli milletvekilleri bugün bütçe görüşmemizin altıncı turundayız, tüm dünyayı kıskacı altına almış insanlığı sarsmış ve her anlamda yeni bir dünya düzeninin kurulmasını kaçınılmaz kılmış Pandemi koşullarında Türkiye'nin 2021 bütçesini konuşuyoruz. Hal böyleyken her bir bireyin iliklerine kadar hissettiği bu salgın döneminde ekonomik daralma ülkeleri, devletleri, bütçesini ve bünyesini sarsmış ve sarsmaya devam ediyor.

"EN AZ HASARLA BU SÜRECİ ATLATMAK İSTİYORUZ"

Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, sağlık çalışanlarımız, kolluk kuvvetlerimiz, ekonomi yönetimimiz ve tüm kurumlarımızda üstün gayret ve fedakarlıklarda en az hasarla bu süreci atlatmak istiyoruz. Bu dönemde, hiçbir siyasi parti farkı gözetmeksizin omuz omuza atlatmamız gereken bu süreci maalesef bütçenin ilk gününde, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile başlayan ve devam eden yalan, algı, iftiraya dayalı muhalefet tarzını anlamakta güçlük çekiyoruz. İftira ve hakareti muhalefet zannediyorlar. Hiç kimsenin hakkını yememek ve hiçbir haktan da vazgeçmemenin onurlu mücadelesini veren Türkiye olarak, üslup ve yöntemle ülkenin duygusal ve coğrafik ekonomik şartlarını göz ardı eden bu muhalefet tarzını gerçekten anlayamıyoruz. Türkiye doğu ve batı arasında kritik konumu ve özellikle de bizim hükümdarlığımıza geçtiği sultan Alparslan döneminden bu yana aç gözlü sömürgelerin iştahını kabartmaya devam etmiş ve Türkiye'yi hedefleri arasına koyarak saldırıların odağı haline getirmişler.

"BİZİM TÜM DERDİMİZ BU ZOR ŞARTLARDA İNSANIMIZIN ASİL MÜCADELESİNİ BÜYÜTMEKTİR"

Hayat yaptığımız bilinçli tercihlerden ibaret. Bazıları açıktır cesurdur nettir. Bazıları haindir, kalleştir ve bunu huy haline getirmiştir. Bazıları tüccar karakterlidir her şeyi alıp satmaktan ibaret zanneder. Bazıları sanatçı ruhludur melankoliktir. Bazıları köledir efendilerinin aferinlerini almaktan ibarettir hayatları. Bizim ise tüm derdimiz ve davamız dünyanın bu zor şartlarında insanımızın bu onurlu, asil mücadelesini ve onurunu büyütmektir. İster yedi milyar, ister iki yüz devlet, ister binlerce kavim, ister onlarca mezhep olalım insanın sadece iki yolu vardır. Ya adam olup toprağına ve değerlerine sahip çıkacaksın ve mücadele vereceksin ya da toprağında gözü olanların hayallerinin kuklası yahut kölesi olmasının onursuzluğunu yaşayacaksın.

"BİZİM SAFIMIZ BELLİ. ÜLKEMİZ VE MİLLETİMİZİN SAFINDA KALDIK"

Bizim safımız ve mücadelemiz belli, ülkemiz ve milletimizin tarafında kaldık. Tek tarafımız budur başka tarafımız yoktur. Sergilediğimiz bu mücadelede yüksek ve derin bir şuur düzeyidir ve bu düzeyi anlamayan her ideolojiyi ve politik kesimin maalesef hedefi olmak zorunda kalıyoruz. Aynı coğrafyayı ve kaderi paylaşmış insanlar olarak, siyasi parti farklılıklarımız olabilir. Bize düşen insanlığın vicdanını kaybettiği bu dönemde Adem olmanın, Hz. İbrahim'in yolunda yürümenin, Hz. Muhammed Aleyhisselamın merhamet ve şefkat nöbetini tutmanın görevimiz olduğunu unutmamaktır.

İnsanımızın moralini bozacak ve muhalefeti millete düşmanlık olarak besleyen dilini burada duymak bizi üzüyor. Milli birlik ve beraberlik gerektiren konularda parti farkı gözetmeksizin burada birlik olmamız gerekiyor. Milletimizin önünde büyük hedefler var. Eğer sizde bir gün iktidara gelmek istiyorsanız, bu milletin evladı Recep Tayyip Erdoğan gibi risk alın, başınızı taşın altına koyun diyor ve milletimizi selamlıyorum. Bütçemiz milletimize hayırlı olsun diyorum" İfadelerini kullandı.