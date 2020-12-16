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'da otogardan sevkiyatı operasyonu! 2 kişiye gözaltı

'nın Alanya ilçesinde otogarda düzenlenen operasyonunda, 1 kilo 290 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 16.12.2020 14:54 ABONE OL
Antalya'da otogardan uyuşturucu sevkiyatı operasyonu! 2 kişiye gözaltı

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bir süre teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, şüpheli R.D'nin Alanya Otogarında bir otobüs firmasının emanet bölümüne gelen uyuşturucuyu teslim alacağı bilgisine ulaştı. Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheliyi, içinde 1 kilo 290 gram kubar esrarın olduğu poşetle yakaladı.

R.D'nin ifadesi doğrultusunda genişletilen soruşturmada, firma çalışanı olduğu öğrenilen C.Ç. de iş yerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarma karakolunda ifadesi alınan R.D. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, C.Ç'nin işlemleri ise sürüyor.

Uyuşturucu bulunan poşeti gönderdiği iddia edilen S.Ç. ise aranıyor.

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Antalya'da otogardan uyuşturucu sevkiyatı operasyonu! 2 kişiye gözaltı
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