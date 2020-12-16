Büyük şehirlerde düşüyor, sıra Anadolu’da

Kovid-19 ile mücadelede alınan önlemler sonuçlarını vermeye başladı. Uzmanlar bu şekilde gidilmesi halinde ocak ayı sonunda salgında mücadelede çok ciddi bir yol alınmış olacağını belirtiyor.Alınan önlemler ilk sonuçlarını Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde göstermişti. Buralarda ciddi vaka ve hasta sayısı düşüşleri yaşandı ve yaşanmaya da devam etmesi bekleniyor. Buralardaki düşüş hastane doluluk oranlarına da yansıdı. Yoğun bakımlarda yüzde 20'lik boşluk oluştuğu bildirildi. Bu şehirlerde hastaneye başvuru oranlarında da yüzde 40 civarında bir gerilime görüldü. Yatan hasta sayıları azaldı.Bu hafta itibariyle Anadolu'daki büyük şehirlerde vaka ve hasta sayılarında önemli düşüşler yaşanması bekleniyor. Anadolu'daki büyükşehirleri nüfusu 400 ila 700 bin arasındaki orta ölçekli şehirler izleyecek. Bu kentlerde toplumsal bağışıklık henüz tam oluşmadığı için vaka sayılarındaki artış bir süre daha devam edecek. Yapılan projeksiyonlara göre gerileme süreci ise 2 hafta sonra başlayacak. Salgının hızla yayıldığı dönemde yapılan testlerin yüzde 20'si pozitif çıkıyordu. Alınan önlemler sonrası pozitiflik oranı yüzde 15'e düştü.Şubat ayı sonuna kadar toplam 50 milyon doz aşı yapma hedefliyor. Bu da 25 milyon vatandaşın aşılanması anlamına geliyor. 18 yaş altı yani yaklaşık 25 milyonluk gruba ise aşı yapılmayacak. Bu iki grubun dışında kalacakların büyük bir bölümünün hastalığı geçirdiği düşünülüyor. Bu tablo aşılamanın da katkısı ile bahar aylarında büyük oranda bir toplumsal bağışıklık kazanılması anlamına gelecek. Aşılamalardan sonra antikor oluşup oluşmadığını belirlemek için testler yapılması planlanmıyor. Çünkü bu aşı kadar maliyetli bir uygulama olacak. Aşı yapılan herkesin yüzde 92 antikor oluşturduğu kabul edilecek.