CHP, tacizci başkanı sonunda görevden aldı

SİVAS'IN Akıncılar ilçesinde 2012'de evine süt satma bahanesiyle gittiği kadın öğretmene cinsel tacizde bulunan ve 2 yıl 1 ay hapse mahkum edilen CHP Akıncılar İlçe Başkanı Hüseyin Çiçek ile ilgili CHP geç de olsa harekete geçti. Yaklaşık 7 ay cezaevinde kaldıktan sonra ilçe başkanlığı yapmaya devam eden Çiçek'in ihracına 6 yıl sonra onay veren CHP, mahkeme kararıyla partiye geri dönen Çiçek ve yönetim kurulunu görevden aldı. SABAH'a konuşan CHP Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun, Çiçek'in 23 Ekim'de ilçe yönetim kurulunun kararıyla yeniden ilçe başkanlığına getirildiğini ancak bundan bilgileri olmadığını belirterek, "Çiçek'in ilçe başkanı seçilmesi ne bize ne de genel merkeze bildirildi. Tüzüğümüze uymayan usulsüz bir işlem yapıldı. İlçe yönetimini görevden aldık. Çiçek'in partiden ihraç edilmesi talebinde bulunacağız" dedi.