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'ndan Listesi açıklaması

, , ve Özbekistan'ın ortaklaşa sunduğu '' adlı çok uluslu dosyanın  İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesi'ne kaydedildiğini açıkladı

DHA
Giriş Tarihi: 16.12.2020 22:36 ABONE OL
Dışişleri Bakanlığı'ndan UNESCO Listesi açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan, İran ve Özbekistan'la birlikte sunduğumuz 'Minyatür Sanatı' adlı çok uluslu dosyamız, 14- 19 Aralık 2020 tarihlerinde sanal olarak düzenlenmekte olan 15'inci Somut Olmayan Kültürel Miras Komite Toplantısı'nda UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesi'ne kaydedilmiştir" denildi.

Böylece, Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı kültürel unsurlarının sayısının 19'a ulaştığı bildirilen açıklamada, "Köklü tarihimizden getirdiğimiz zengin kültürel değerlerimizi korumayı, yaşatmayı ve tanıtmayı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadesine yer verildi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan UNESCO Listesi açıklaması
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