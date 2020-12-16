İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde 450 kişi koronavirüse yakalandı

Türkiye'de salgının en yaygın olduğu kentlerden biri olan İzmir'de Büyükşehir Belediyesi adeta koronavirüse teslim oldu. Belediyede çalışan 450 kişinin testi pozitif çıktı ve tedaviye alındı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid- 19) salgını giderek İzmir'de de etkisini gösteriyor. Türkiye'de salgının en yaygın olduğu kentlerin başında gelen İzmir'de tedbirler en üst seviyeye çıkartıldı. 28 bin çalışanı bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde vaka sayıları da her geçen gün artıyor. Koronavirüs vaka ve vefat sıralamasında üst sıralarda yer alan İzmir'de belediye çalışanları da pandemiden nasibini aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde şu anda 450 çalışanın testi pozitif çıktı ve tedavi altına alındı. Yaklaşık bin çalışan ise 'temaslı' olduğu gerekçesiyle izolasyonda olduğu öğrenildi.