Kovid-19 meslek hastalığı kabul edilecek

Hükümet, salgınla mücadelede hekiminden hemşiresine, teknisyeninden temizlik görevlisine tüm sağlık çalışanlarının yanında olmaya devam ediyor.Kovid-19 hastalığı sağlık çalışanları için meslek hastalığı statüsüne alınacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada "Vazife malulü sağlık çalışanlarımızın aileleri, maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisinden çocuklarına eğitim öğretim yardımına, istihdam hakkından fatura indirimlerine kadar pek çok imkâna kavuşacak" diyerek salgın döneminde yaşamını kaybeden sağlık çalışanlarının kadrolarına göre vazife malullüğü ve meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılmasının sağlanacağını açıkladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da sürecin hızlandırılmasını için harekete geçti.Mevcut mevzuata göre sağlık çalışanları görevlerini yaptıkları sırada, "görevlerinin neden ve etkisiyle" Kovid- 19'a yakalanarak vefat etmeleri halinde, hizmet akdine tabi çalışan (özel sektör sağlık çalışanı) ise "meslek hastalığı", memur ise "vazife malulü" sayılıyor.Vazife malullüğü tespit edilirse; vefat eden sağlık çalışanının bir yakınına kamuda istihdam hakkı, eğitim-öğretim yardımı, faizsiz konut kredisi veriliyor ve aylık bağlanıyor. Meslek hastalığı tespiti yapılması durumunda ise aylık bağlanıyor. Salgınla mücadele sürecinde 225 sağlık çalışanı yaşamını yitirirken SGK'ya 5 başvuru geldi. Bu kapsamda 2 doktorla ilgili vazife malullüğü kararı verildi.