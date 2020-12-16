Onlar, koronavirüs cephesinin en ağır ve en zorlu mücadelesini veren yoğun bakım doktorları. Koronavirüsün pençesinden hastaları kurtarmaya çalışırken, onlara nefes oluyorlar. İşte o nefes veren melekler, yoğun bakımda yaşadıklarını SABAH'a anlattı.Hastalarla iletişim kuruyoruz, sohbet ediyoruz, göz teması kuruyoruz. Ve bu temas ettiğimiz insanların ölümü çok yıkıcı oluyor. Genç hastalar da kaybettik. Ölüm haberini vermek çaresiz hissettiriyor. Yoğun bakımdaki hastalarımıza biz anne, baba, kardeş olmaya çalışıyoruz. Lütfen kurallara uyun. Vakalar yükseliyor, biz sağlıkçılar tükeniyoruz.19 yıllık hekimim. Hastalarımızın bazısı solunum cihazına bağlı. 'Ne olur bir nefes doktor bey' diyen hastalarımız var. Onlara nefes olmaya çalışıyoruz. Kurallara uymayan umursamaz insanlar, bizimle birlikte yoğun bakımlarda bir dakika kalsalar, tüm kurallara uyarlar. Mart-Nisan'da daha çok yaşlı hastalar ağır geçiriyordu. İkinci dalgada genç hastalarımız da çok fazla. Koronavirüs yaşa bakmıyor.21 yıllık hekimim. Ölümle iç içe yaşıyoruz. Hastalarımızın durumuyla ilgili telefonda yakınlarına bilgi verdiğimiz anlarda çok zorlanıyoruz. Bir nöbette neredeyse 4-5 ölüm oluyor. Lütfen maskesiz, mesafesiz dolaşmayın.