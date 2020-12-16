Saldırı ve sızma girişiminde bulunan teröristlere operasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan sınır ötesi harekat devam ederken, Hakkari'nin Çukurca ilçesi karşısında yer alan Zap bölgesinde bir grup teröristin sızma ve saldırı girişiminde olduğu belirlendi.

Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üssü'ne bağlı 181'inci Filo'dan kalkan iki adet F16 savaş uçağı tarafından gerçekleştirilen hava harekatında, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyinde teröristlerden temizlenen güvenli bölgeye sızma girişiminde bulunan teröristlere komandolar tarafından ateş destek vasıtalarıyla operasyon yapıldı. Operasyonda, 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda, 4 terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi.