SON DAKİKA: Mustafa Sarıgül resmen sahaya iniyor! Partinin ismi, logosu hata reklamı bile hazır...

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Siyaset kulisleri, son zamanların en hareketli dakikalarına şahitlik yapıyor. CHP'den ayrılmasının ardından Türkiye Değişim Hareketi'ni başlatan Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün partisinin kuruluşu için başlatılan geri sayım bitiyor. Mustafa Sarıgül, yarın 10.00'da yapacağı basın açıklaması ile partisinin tüm detaylarını anlatacak.