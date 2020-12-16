Son dakika: Alkollü FETÖ üyeleri polise saldırdı! Böyle gözaltına alındılar

Zanlıların saldırdığı bir Emniyet Amiri darp raporu alırken, 4 şüpheli de gözaltına alındı. Araçta alkol alarak seyreden 4 şüpheliye 7 bin 551 lira trafik cezası, sokağa çıkma yasağını ihlalden de 12 bin 600 lira idari işlem uygulandı. Polise saldırdıkları için gözaltına alınan FETÖ üyeleri polis merkezinde de görevlileri tehdit etti. "Devran dönecek" diye polisleri tehditler savuran zanlılara adli işlem yapıldı. Gözaltına alınan 4 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilecek.