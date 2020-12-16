SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan ABD'ye çok sert yaptırım tepkisi: Bu nasıl bir ittifaktır!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, burada koronavirüs desteklerini bir kez daha vurguladı, otoyol ile ilgili bilgileri paylaştı. Başkan Erdoğan, daha sonra ise ABD'nin Türkiye'nin S-400 alımını bahane göstererek yürürlüğe koyduğu CAATSA yaptırımlarına değindi. Erdoğan, 'çok net söylüyorum' diyerek cümleye girdi, sert ifadeler kullandı.

ANKARA-NİĞDE OTOYOLU 2.KESİM AÇILIŞ TÖRENİNDE FLAŞ AÇIKLAMALAR

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yap işlet devret modeliyle ülkemize kazandırdığımız ve bağlantı yollarıyla toplam uzunluğu 330 kilometreyi bulan otoyolun 1. ve 3. kesimlerini eylül başında açmıştık. Bugünkü açılışla yolun tamamını açmış oluyoruz.

1.6 MİLYAR TL'LİK TASARRUF

Marmara, İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizi birbirine bağlayan bu proje sayesinde Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz ulaşım mümkün hale gelmiştir. Mevcut güzergahta 4 saati bulan seyahat süresi neredeyse yarı zamanda tamamlanabilecek. Vakit ve yakıt tasarrufu sayesinde yılda 1.6 milyar liranın üzerinde katkısı olacaktır.

Akıllı olarak tasarlanmış olması bu yolu diğerlerinden farklı kılan bir diğer özellik. Her bakımdan üstün vasıflara sahip otoyolun yapımında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

CUMARTESİ GÜNÜ KUZEY MARMARA OTOYOLU İÇİN BÜYÜK GÜN

Biz hem sağlık alanında dev adımlar atıyoruz ve hem de yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. İnşallah Cumartesi günü Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kısmının açılışını yapacağız.

Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara veren ve işleri aran esnafımıza 3 ay boyunca 5 milyar liralık destek paketini açıkladık.

Ayrıca kamu arazilerini kullanan turizmciler için 1 milyar liraya varan bir erteleme getirdik.

KORONAVİRÜS SALGINI SONRASI HAYATA GEÇİRİLEN DESTEKLER

Kısa çalışma ödeneğinden doğrudan yatırımlara kadar daha önce başlattığımız destekleri sürdürüyoruz. Elimizde bulunan kaynakları en verimli şekilde kullanarak iş insanlarımızın yanında oluyoruz. Salgının ortadan kalkana kadar desteklerimize devam edeceğiz.

"BEŞİNCİ KOL FAALİYETİNİ BOŞA ÇIKARACAĞIZ"

Türkiye'yi istedikleri şekilde yönlendiremeyenlerin, ülke içindeki muhalefeti ve kurumlarını maşa olarak kullandıklarının farkındayız. Bu beşinci kol faaliyetlerini de boşa çıkaracağız.

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"MEŞRU REKABET ZEMİNİNDE MÜCADELE EDEMEYENLER TEK TARAFLI YAPTIRIM TEHDİTLERİ İLE BİZİ YOLUMUZDAN ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Çok net söylüyorum, ülkemizle meşru rekabet zemininde mücadele edemeyenler tek taraflı yaptırım tehditleriyle bizi yolumuzdan çevirmeye çalışıyor. Bir süredir gündemde olan ABD yaptırımları açıklandı. Çok net ifade ediyorum 2017'den bu yana CAATSA konusunda hiçbir ülkeye Türkiye'den başka bu yaptırım uygulanmamıştır. İlk defa bir NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmıştır.

ABD'YE: BU NASIL BİR İTTİFAKTIR!

Bu nasıl bir ittifaktır? Bu nasıl bir müttefikliktir? Bu karar ülkemizin egemenlik haklarına yönelik aleni bir saldırıdır. Kararın gerekçesi nedir? Gerekçe, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasıdır. Peki, Türkiye bu yola ne için başvurmuştur? Amerika çok zuun zamandır kendi elindeki hava savunma sistemlerinin ülkemize satışına izin vermiyor. Kaldı ki F-35 uçaklarının bine yakın parçasını Türkiye üretiyor ve Amerika'ya veriyor. Senato'da çıkan engellerin yanı sıra, bu sistemleri almak için istediğimiz şartların hiçbirini karşılamayan Amerika, biz ihtiyacımızı başka bir yerden karşıladık diye yaptırım silahını çekmiştir.

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"ASIL AMAÇ SAVUNMA SANAYİMİZ"

Önümüze konan, Türkiye'nin S-400 alması ve bu sistemin hiçbir teknik izah getirilemeyen F-35'ler için, paranın büyük kısmını verdiğimiz halde tehdit teşkil ettiği iddiası sadece bir bahaneden ibarettir. Asıl amaç, ülkemizin savunma sanayiinde son dönemde başlattığı atılımların önünü keserek yeniden bizi mutlak olarak kendilerine bağımlı hale getirmektir. Üstelik bunu kendi yayınladıkları raporda alenen belirtiyorlar.

"BU ŞARKI BURADA BİTMEZ"

Savunma sanayiini bağımsız hale getirmek için eskisinden daha fazla çalışacağız. Böyle bir durumla ilk kez karşılaşmıyoruz. 1974'te de benzer yaptırımlara tabi tutulmuştuk. Ondan sonra savunma sanayiinin temellerini attık. Türkiye artık bu tür yaptırımlarla kilitlenme noktasını çoktan geride bıraktı. Her sıkıntı bize çözüm için bir kapı aralayacaktır.

Bir kez daha bu şarkı burada bitmez diyoruz. Bir kez daha durmak yok yola devam diyoruz.