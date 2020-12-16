Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne Canlı Bağlantı ile katıldı. Erdoğan, törende açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yap işlet devret modeliyle ülkemize kazandırdığımız ve bağlantı yollarıyla toplam uzunluğu 330 kilometreyi bulan otoyolun 1. ve 3. kesimlerini eylül başında açmıştık. Bugünkü açılışla yolun tamamını açmış oluyoruz.

Marmara, İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizi birbirine bağlayan bu proje sayesinde Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz ulaşım mümkün hale gelmiştir. Mevcut güzergahta 4 saati bulan seyahat süresi neredeyse yarı zamanda tamamlanabilecek. Vakit ve yakıt tasarrufu sayesinde yılda 1.6 milyar liranın üzerinde katkısı olacaktır.

Akıllı olarak tasarlanmış olması bu yolu diğerlerinden farklı kılan bir diğer özellik. Her bakımdan üstün vasıflara sahip otoyolun yapımında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Biz hem sağlık alanında dev adımlar atıyoruz ve hem de yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. İnşallah Cumartesi günü Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kısmının açılışını yapacağız.

Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara veren ve işleri aran esnafımıza 3 ay boyunca 5 milyar liralık destek paketini açıkladık.

Ayrıca kamu arazilerini kullanan turizmciler için 1 milyar liraya varan bir erteleme getirdik.

Kısa çalışma ödeneğinden doğrudan yatırımlara kadar daha önce başlattığımız destekleri sürdürüyoruz. Elimizde bulunan kaynakları en verimli şekilde kullanarak iş insanlarımızın yanında oluyoruz. Salgının ortadan kalkana kadar desteklerimize devam edeceğiz.

Türkiye'yi istedikleri şekilde yönlendiremeyenlerin, ülke içindeki muhalefeti ve kurumlarını maşa olarak kullandıklarının farkındayız. Bu beşinci kol faaliyetlerini de boşa çıkaracağız.

Ülkemizde meşru rekabet zemininde mücadele edemeyenler tek taraflı yaptırım tehditleriyle bizi yolumuzdan çevirmeye çalışıyor. Bir süredir gündemde olan ABD yaptırımları açıklandı. Çok net ifade ediyorum 2017'den bu yana CAATSA konusunda hiçbir ülkeye Türkiye'den başka bu yaptırım uygulanmamıştır. İlk defa bir NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmıştır.

Bu nasıl bir ittifaktır? Bu nasıl bir müttefikliktir? Bu karar ülkemizin egemenlik haklarına yönelik aleni bir saldırıdır. Kararın gerekçesi nedir? Gerekçe, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasıdır. Peki, Türkiye bu yola ne için başvurmuştur? Amerika çok zuun zamandır kendi elindeki hava savunma sistemlerinin ülkemize satışına izin ermiyor. Kaldı ki F-35 uçaklarının bine yakın parçasını Türkiye üretiyor ve Amerika'ya veriyor. Senato'da çıkan engellerin yanı sıra, bu sistemleri almak için istediğimiz şartların hiçbirini karşılamayan Amerika, biz ihtiyacımızı başka bir yerden karşıladık diye yaptırım silahını çekmiştir.

Önümüze konan, Türkiye'nin S-400 alması ve bu sistemin hiçbir teknik izah getirilemeyen F-35'ler için, paranın büyük kısmını verdiğimiz halde tehdit teşkil ettiği iddiası sadece bir bahaneden ibarettir. Asıl amaç, ülkemizin savunma sanayiinde son dönemde başlattığı atılımların önünü keserek yeniden bizi mutlak olarak kendilerine bağımlı hale getirmektir. Üstelik bunu kendi yayınladıkları raporda alenen belirtiyorlar.

Türkiye artık bu tür yaptırımlarla kilitlenip kalma noktasını çoktan geride bırakmıştır

Bir kez daha bu şarkı burada bitmez diyoruz. Bir kez daha durmak yok yola devam diyoruz.