Son dakika: Bodrum Belediye Başkan Yardımcılarına bıçaklı saldırı: Yaralılar var! Dehşet anını bu sözlerle anlattılar...

ÖNCE KAÇTI, SONRA GERİ DÖNDÜ

Arbedede Belediye Başkan Yardımcıları Önder Batmaz kolundan, Emel Çakaloğlu ile bir belediye personeli de ellerinden hafif yaralandı. Yaralanan 3 kişiye Belediye sağlık ekibi gereken ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne gidip, tedavilerini yaptıran Çakaloğlu ve Batmaz Bodrum Devlet Hastanesi'ne gidip, tedavilerini yaptırıp, darp raporu aldı. İki Belediye Başkan Yardımcısı ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, ifade verip, Kenan K.'den şikayetçi oldu. Kenan K., ise olayın arından motosikletiyle kaçtı. Kaçarken elindeki bıçağı boş bir araziye attığı öğrenilen Kenan K., bir süre sonra tekrar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne döndü. Kenan K., olay yerine gelen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından ikna edilen Kenan K., çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu polisteki ifadesinin ardından çıkışta yaptığı açıklamada, "Belediyelerde bu tür görev değişiklikleri olabilir. Herhangi bir olay olmadan bir anda saldırıya uğradık. Yaşananlar nedeniyle üzgünüz" dedi.