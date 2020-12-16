Son dakika: CHP İl Başkanından taciz mağduru kadına ahlaksız teklif!

"ONA GÜVENMİŞTİM, SARSILDIM"



A.E. ifadesinde yaşadığı travmayı şöyle dile getirdi: "Uzun süredir birlikte çalışıyorduk. Kendisi babam yaşındadır, ona güvendim. Olaydan sonra psikolojik olarak büyük bir yıkıma uğradım, derinden sarsıldım. İlk başta bu olayı kabullenmekte zorluk çektim. Olayı kimseyle paylaşamadım. İşimi kaybetme korkusu ve kimsenin bana inanmayacağı endişesini taşıdım. Olayın yaşandığı günün ardından 4 günlük tatil vardı. Mehmet A. olayı kimseye anlatıp anlatmadığımı öğrenmek için, tatilden sonraki mesai günü de İl Başkanlığı'na geldi. Yarım saat, 45 dakika kalıp ayrıldı."





'SİZİN DE KIZINIZ VAR...'

Mağdur A.E.'nin olayın ardından CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ile İl Kadın Kolları Başkanı Aysun Korkut'a konuyu açtığı, iki CHP'li il yöneticisinin tacizci Mehmet A. ile mağduru bir araya getirerek barıştırmak istedikleri ortaya çıktı. A.E. ifadesinde o anları, "Bu yüzleşme sırasında, 'Başkanım sizin de kızınız var, tacizcisi ile barıştırmak, el öptürmek ister miydiniz' diye itiraz ettim ama zorlamaları üzerine tacizcimin elini sıkmak zorunda kaldım" sözleriyle anlattı.