Son dakika haberi |Sağlık Bakanlığı devreye girdi: Artık yasak...

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı, sosyal medya ve internet alışveriş siteleri üzerinden satışı yapılan Kovid-19 test kitlerinin satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerine erişim engeli getirilmesini sağladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı internet ortamından satışı yasak olan Kovid-19 tanı kitlerinin sosyal medya ve internet alışveriş siteleri üzerinden satışının yapıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Bakanlığa bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığınca Kovid-19 test kitlerinin satış, reklam ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan bildirimler incelendi.