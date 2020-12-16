Son dakika haberler: Aşk skandalında ikinci perde! Çıplak, üstsüz fotoğraftan sonra yeni bir şok

Son dakika haberi: CHP'de yaşanan taciz skandalları gündeme damgasını vurmaya devam ederken geçen temmuzda Antalya'nın Elmalı ilçesinde yaşanan ve SABAH gazetesinin ortaya çıkardığı 'Noter onaylı aşk skandalı'nda İYİ Parti de üç maymunu oynuyor. Makam şoförü Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki ile uygunsuz görüntü paylaşımı ve yaşadığı yasak aşk ile gündeme gelen Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.
YALANLARI ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI
Skandalın ortaya çıkması ile inkar politikası yürüten ve şoförünün eşi Sümeyra Tilki'yi bir kez nikahını kıydığında gördüğünü iddia eden Başkan Öztürk'ün yalanları bir bir ortaya çıkıyor.
MANSUR YAVAŞ'IN AVUKATLARI
Başkan Öztürk'ün tanımadığını iddia ettiği Sümeyra Tilki ile birlikte olaylar sonrası aynı avukatlara vekalet verdikleri belirlendi. Tilki'nin 19 Ekim 2020'de Ankara 63. Noterliğinde Avukat Helin Menteşe'ye, Başkan Öztürk'ün de 10 Eylül 2020'de Elmalı Noterliğinden Avukat Aşkın Demir ve Helin Menteşe'ye vekalet verdiği belirlendi.
Avukatlar Demir ve Menteşe'nin aynı hukuk bürosunda ortak olarak çalıştıkları ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da avukatı olmaları dikkat çekti. Tilki ve Öztürk'ün birer ay arayla aynı avukatlara vekalet vermeleri birbirlerini tanıdıkları ve görüştükleri yorumlarına yol açtı. Tilki'nin Elmalı'daki avukatı İbrahim Yanmaz dururken Ankara'ya gidip Öztürk ile aynı avukata vekalet vermesi şüpheleri arttırdı.
KAVUŞTURMAYA YER YOK
Öte yandan Sümeyra Tilki'nin, eşi Ahmet Tilki hakkında Elmalı Cumhuriyet Savcılığı'na yaptığı 'Bilişim sistemine hukuku aykırı girme ve orada kalma' suçlamayla ilgili 'Kovuşturmaya yer olmadığına dair' karar verildi. Sümeyra Tilki'nin email hesabına telefondan giriş yapıldığı ve bilgilerinin eşi tarafından ele geçirildiği yönündeki iddialarına karşı savcılığın yaptığı incelemede, olay tarihinde aynı evde yaşadıkları ve iddiaya söz konusu telefonunda ortak kullanıldığı tespit edildi. Bununla birlikte ortaya çıkan görüntülerin hukuka aykırı elde edilmediği de kanıtlanmış oldu.
BOYNUZLU PAYLAŞIMLAR
Sümeyra Tilki'nin boşanma davası devam ederken telefonun whatsapp bölümünde "E malum yılın aşkı! Sevdiceğim ayarladı. Onu da görebildin mi bari", annesinin ise kendi telefonundan "Senin gibilere iki boynuzlu katıksız g.vt denir" ve "Ayyyy sana da ne güzel yakışmış ooooo boynozlar" paylaşımı dudak uçuklattı.
"ADALET ÖNÜNDE HESAP SORACAĞIM"
Olayın mağduru Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün eski makam şoförü Ahmet Tilki, bu paylaşımları da açılan davalarda delil olarak kullanacağını söyledi. Tilki, "Namusum ve onurumla oynamaya devam ediyorlar. Adalet önünde hesabını verecekler" demekle yetindi.
ANNESİNİN DÖVME UYARISI
Sümeyra Tilki'nin dövme merakı annesi D.B. ile arasında tartışma çıkardı. Kızının dövme yaptırmasına ve göbeğini açarak ilçede gezmesine kızan anne D.B.'nin whatsapptan, "Sen dövmelerine göstermeye meraklısın herkese" dedi.
"NEDEN EVLENDİN O ZAMAN?"
Annenin mesajı şöyle devam etti "Seviyorsan gösterme madem kimseye. Sen göstermeye meraklısın. Söz dinlemiyorsun, çarşıya çıkıyorsun göbek açık senin. Yaş kaç ya. Neden evlendin Ahmetle madem böyle giyincen de. Bu insanlar tabi tepki verir" diye uyardığı ortaya çıktı.
NELER OLMUŞTU?
SABAH'ın ortaya çıkardığı skandalda daha önce yaşananlar;
Elmalı'nın belediye başkanı Halil Öztürk'ün makam şoförü Ahmet Tilki, yaşananlarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Nikahımızı kendisi kıydı, beni de makam şoförü yaptı. Bir süre sonra karımla ilişkisi olduğunu anladım." dedi. Ahmet Tilki'nin kamera kayıtlarında buluştukları da görülüyor dediği görüntüler de ortaya çıktı. Ahmet Bey şimdi iki isme de dava açmak istiyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları.
GELİYORLAR
Haziran ayınca çekilen görüntülerde, buluşma adresine önce spor bir mont giyen Öztürk'ün özel aracıyla vardığı, ardından WhatsApp'tan konum attığı öne sürülen Sümeyra Tilki'nin taksiyle adrese geldiği görülüyor. Tilki'nin, uzun kapüşonlu bir pardösü giydiği ve sürekli cep telefonuyla görüşme yaptığı görüntülere yansıyor.
İKİSİNE DE DAVA AÇTI
Ahmet Tilki, "Şu an avukatımın yanındayım hem eşime hem de Halil Öztürk'e dava açıyorum. Artık bundan sonraki süreci Türk adaletine emanet ediyorum. Hak elbette bir gün yerini bulacaktır" dedi.
BAŞKAN ÖZTÜRK 'HAYALİ' OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ
Halil Öztürk'ün sözlü savunma için İYİ Parti tarafından Ankara'ya davet edildiği ileri sürülürken, avukatı Elmalı Cumhuriyet Savcılığı'na Ahmet Tilki hakkında iftira, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin hukuka aykırı kullanılması ve hakaret iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda şöyle denildi:
"Müvekkil ile şüphelinin eşi arasında geçtiği iddia edilen sözde yazışmaların görüntüsü servis edilmiştir. Bu yazışmalarda müvekkilin halen kullanmakta olduğu 0532... numaralı hat numara olarak sanki gönderici ismi gibi kaydedilmiş müvekkilin WhatsApp fotosu da gönderici resmi olarak yapıştırılmış ve ortaya hayali bir hesap ile hayali bir yazışma çıkmıştır."
Son dakika skandalının ortaya çıkmasının ardından Sümeyra Tilki açıklama yapacağını söyleyip kayıplara karışmıştı
SÜMEYRA TİLKİ "AVUKATIM AÇIKLAMA YAPACAK" DEDİ AMA
Sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Sümeyra Tilki, "Devam eden hukuki süreç ve dava dosyalarının toplu bir şekilde hazırlanmasının ardından, avukatım İbrahim Yanmaz ile birlikte basına gerekli açıklama yapılacaktır" dedi fakat konuyla ilgili tatmin eden bir açıklama halen gelmedi