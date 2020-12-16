Son dakika haberler: Bir ilimizde vakalarda yüzde 50'nin üzerinde düşüş oldu! Kısıtlamalar etkisini gösterdi





'KORKUYORUM AMA MECBUREN ÇIKIYORUM'



Koronavirüsten çok endişe ettiğini ama dışarı çıkmak zorunda kaldığını ifade eden kent sakini İlknur Evren, sokak kısıtlamalarını desteklediğini belirtti. Evren, "Korkuyorum ama mecburen çıkıyoruz. Bugün ilk defa çıktım ama vakaların azaldığına çok inanamıyorum. Kendimizi o kadar kısıtlıyoruz ama herkes dışarıda. Biz de riske giriyoruz şu anda ama mecburuz. Öylesine gezenlere de inanamıyorum. Yasaklar devam etsin tabii ki. Devam etmeden bizim halkımızı eve sokamazsınız. Bizde yaptırımlar olmadan hiçbir şey olmaz. O yüzden devam etsin. Böyle daha iyi" diye konuştu.