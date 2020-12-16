Son dakika haberler: En yüksek can kaybı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Aralık koronavirüs tablosunu açıkladı

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 15 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 15 Aralık koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...
15 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ
TEST SAYISI: 206.190
VAKA SAYISI: 32.102
HASTA SAYISI: 5.105
VEFAT SAYISI: 235
İYİLEŞEN SAYISI: 29.247
TOPLAM VAKA SAYISI: 1.898.447
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.661.191
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca SON DAKİKA açıkladı! İşte 15 Aralık koronavirüs tablosu
AĞIR HASTA SAYIMIZ DURAĞAN SEYREDİYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 5.105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım.
DÜNKÜ VERİLER
TEST SAYISI: 204.289
VAKA SAYISI: 29.617
HASTA SAYISI: 5.064
VEFAT SAYISI: 229
İYİLEŞEN SAYISI: 28.164
TOPLAM VAKA SAYISI: 1.866.345
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.631.944
AĞIR HASTA SAYISI 6.000'E YAKLAŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 5.064 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6.000'e yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. Kısıtlamaların etkisini yakında daha belirgin göreceğiz.