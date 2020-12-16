Son dakika haberler: En yüksek can kaybı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Aralık koronavirüs tablosunu açıkladı

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 15 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 15 Aralık koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...

15 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 206.190

VAKA SAYISI: 32.102

HASTA SAYISI: 5.105

VEFAT SAYISI: 235

İYİLEŞEN SAYISI: 29.247

TOPLAM VAKA SAYISI: 1.898.447

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.661.191

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca SON DAKİKA açıkladı! İşte 15 Aralık koronavirüs tablosu

AĞIR HASTA SAYIMIZ DURAĞAN SEYREDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 5.105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım.

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI: 204.289

VAKA SAYISI: 29.617

HASTA SAYISI: 5.064

VEFAT SAYISI: 229

İYİLEŞEN SAYISI: 28.164

TOPLAM VAKA SAYISI: 1.866.345

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.631.944



AĞIR HASTA SAYISI 6.000'E YAKLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 5.064 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6.000'e yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. Kısıtlamaların etkisini yakında daha belirgin göreceğiz.