Son dakika: İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırıda yeni gelişme! İşte istenen cezalar...

Mütalaada, sanık Emin Birdal'ın, silahlı terör örgütü mensubu "Rojglav" kod adlı kişi tarafından sansasyonel eylemlerde kullanılmak üzere sanık Abdulvahip İş aracılığıyla gönderilen patlayıcı maddeleri alıp sanıklardan Nihat Şimşek'e ulaştırarak örgüte silah sağlama suçunu işlediği kaydedildi.

Mütalaada, silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olup almadığı belirlenemeyen sanık Emin Birdal'ın "örgüt faaliyetinde kullanılması maksadıyla silah sağlama" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanıklar Abdullah Uçmak, Ersin Altun ve Yunus Ayık'ın eylem öncesinde olay mahallinde keşif yaptıkları bildirilen mütalaada, suçta kullanılan silahın özellikleri, olay yeri ve zamanı, olay mahallinden elde edilen kovan sayısı ile tüm dosya kapsamına göre sanıkların önceden verdikleri karar ve yaptıkları plan gereğince İbrahim Tatlıses'in televizyon programının bitmesini bekledikleri anlatıldı.

Mütalaada, Tatlıses'in bina dışına çıkmasıyla birlikte sanık Abdullah Uçmak'ın azmettirdiği sanıklardan Ersin Altun'un, diğer sanık Yunus Ayık'ın kullandığı araçla harekete geçerek, sürücüsü Hakan Çalışkan ile Tatlıses'in asistanı Buket Çakıcı'nın da içinde bulunduğu araca yaklaştıkları kaydedildi.

Sanık Ersin Altun'un kalaşnikof marka silahla, İbrahim Tatlıses'in oturması beklenen arka koltuklar ile ön sağ koltuk istikametine doğru ateş ettiği belirtilen mütalaada, sanığın eylemin zorunlu ve kaçınılmaz sonuçlarını bilerek ve isteyerek öldürme kastıyla ateş etmesi sonucu aracın arka koltuğundaki Buket Çakıcı'nın hayati tehlike geçirecek ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı ifade edildi.