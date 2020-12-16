Son dakika: İstanbul'da şiddetli yağmura rağmen çimler sulandı! İBB'ye tepki yağdı...

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar sürüyor. Bu yıl yağışın az olması nedeniyle birçok ilde kuraklık alarmı verildi. İstanbul'un da su kaynaklarında ciddi düşüşler gözlemlenirken, kentte alarm verildi. Her köşede su tasarrufunun önemi anlatılırken, İBB'nin yağmurlu havada çim sulaması bu kadarına da 'Pes' dedirtti.