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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İstanbul'da şiddetli yağmura rağmen çimler sulandı! İBB'ye tepki yağdı...

: 'da şiddetli yağmura rağmen çimler sulandı! 'ye tepki yağdı...

: 'un Pendik ilçesinde bulunan sahil parkında şiddetli yağmura rağmen fıskiyeler açılarak çimler sulandı. Barajların kuruduğu, kuraklık alarmının verildiği, vatandaşlara her köşede su tasarrufu çağrısında bulunulduğu günlerde ortaya çıkan manzara büyük tepki çekti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden tepkiler sonrası bir açıklama yapılmadı.

Giriş Tarihi: 16.12.2020 10:39 ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da şiddetli yağmura rağmen çimler sulandı! İBB'ye tepki yağdı...

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar sürüyor. Bu yıl yağışın az olması nedeniyle birçok ilde kuraklık alarmı verildi. İstanbul'un da su kaynaklarında ciddi düşüşler gözlemlenirken, kentte alarm verildi. Her köşede su tasarrufunun önemi anlatılırken, İBB'nin yağmurlu havada çim sulaması bu kadarına da 'Pes' dedirtti.

YER PENDİK SAHİLİ: TÜM FISKİYELER AÇIK

Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar sonrası son günlerde yurdun büyük bölümü yağmurun etkisi altına girdi. Barajlardaki su miktarının bir nebze artması beklenirken, İBB'nin ihmali vatandaşın tepkisini çekti.

Pendik ilçesinde bulunan sahil parkındaki onlarca fıskiye, şiddetli yağmura rağmen açıldı. Fıskiyeler zaten ıslanmış ve yeterince su almış olan çimleri uzun süre ıslattı.

VATANDAŞLAR KAYDETTİ, TEPKİ GÖSTERDİ

Bölgeden geçen vatandaşlar cep telefonları ile görüntüleri kayıt altına alırken, sosyal medya hesaplarından İBB'ye tepki gösterdi.

İBB'DEN AÇIKLAMA YOK

Tepki çeken manzaranın sorumlusu olan İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden henüz bir açıklama ise gelmedi.

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Son dakika: İstanbul'da şiddetli yağmura rağmen çimler sulandı! İBB'ye tepki yağdı...
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