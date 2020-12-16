Son dakika: İstanbul'da şiddetli yağmura rağmen çimler sulandı! İBB'ye tepki yağdı...

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar sürüyor. Bu yıl yağışın az olması nedeniyle birçok ilde kuraklık alarmı verildi. İstanbul'un da su kaynaklarında ciddi düşüşler gözlemlenirken, kentte alarm verildi. Her köşede su tasarrufunun önemi anlatılırken, İBB'nin yağmurlu havada çim sulaması bu kadarına da 'Pes' dedirtti.
YER PENDİK SAHİLİ: TÜM FISKİYELER AÇIK
Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar sonrası son günlerde yurdun büyük bölümü yağmurun etkisi altına girdi. Barajlardaki su miktarının bir nebze artması beklenirken, İBB'nin ihmali vatandaşın tepkisini çekti.
Pendik ilçesinde bulunan sahil parkındaki onlarca fıskiye, şiddetli yağmura rağmen açıldı. Fıskiyeler zaten ıslanmış ve yeterince su almış olan çimleri uzun süre ıslattı.
VATANDAŞLAR KAYDETTİ, TEPKİ GÖSTERDİ
Bölgeden geçen vatandaşlar cep telefonları ile görüntüleri kayıt altına alırken, sosyal medya hesaplarından İBB'ye tepki gösterdi.