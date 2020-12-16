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Son dakika: Mehmet Muş açıkladı: Kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu

Son dakika haberi: , terörizmin ve kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesi noktasında dünyayla eş güdüm halinde etkin çalışma ortaya koyulabilmesini de içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi

Giriş Tarihi: 16.12.2020 16:34 Son Güncelleme: 16.12.2020 16:35 ABONE OL
Son dakika: Mehmet Muş açıkladı: Kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, terörizmin ve kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesi noktasında dünyayla eş güdüm halinde etkin çalışma ortaya koyulabilmesini de içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi
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Son dakika: Mehmet Muş açıkladı: Kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu
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