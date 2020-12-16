Son dakika: Mehmet Muş açıkladı: Kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu
Son dakika haberi: AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, terörizmin ve kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesi noktasında dünyayla eş güdüm halinde etkin çalışma ortaya koyulabilmesini de içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi
Giriş Tarihi: 16.12.2020 16:34Son Güncelleme: 16.12.2020 16:35ABONE OL
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, terörizmin ve kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesi noktasında dünyayla eş güdüm halinde etkin çalışma ortaya koyulabilmesini de içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi
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Son dakika: Mehmet Muş açıkladı: Kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu