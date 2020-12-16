Son dakika | Youtube'un Türkiye'ye temsilci atama kararı ne anlama geliyor? Uzman isimden flaş değerlendirme

Son dakika haberi: Yeni sosyal medya düzenlemesi sonrası 1 milyondan fazla kullanıcıya sahip sosyal medya şirketlerine Türkiye'de temsilcilik bulundurma zorunluluğu getirilmişti. Youtube, bugün yaptığı açıklama ile Türkiye'de yerel bir tüzel kişi temsilcisi atama sürecini başlatma kararı aldığını duyurdu. Konuyla ilgili Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık sabah.com.tr'ye özel değerlendirmelerde bulundu.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, "Bugün artık Youtube, Türkiye'de en çok tıklanan sosyal paylaşım ağı olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Youtube'u sadece bir video paylaşım sitesi olarak değerlendirmek mümkün değil. Bugün canlı yayınlar buradan gerçekleştiriliyor. Youtuber'lar özellikle buradan çok büyük bir gelir elde ediyor." dedi.

"YERİNDE BİR KARAR"

Ali Murat Kırık, "Ancak dönem dönem çok farklı videoların yayınlandığı ve telif hakları kapsamında da çok büyük sorunlarla karşı karşıya gelindiği dönemler söz konusu oluyordu. Özellikle Türkiye'de Youtube'a çok yoğun bir ilgi söz konusu. Bu kapsam içerisinde baktığımızda Youtube'un Türkiye'de yerel bir tüzel kişi temsilci atama süreci başlatma kararı alması son derece yerindedir." diye konuştu.

ŞEFFAFLIK AÇISINDAN SON DERECE ÖNEMLİ

Murat Kırık, "Çünkü kısa süre önce, 5651 sayılı kanunun (İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun) biz 3. aşamasına geçmiştik. Artık reklam cezası ile karşı karşıya kalınacaktı. Şimdi baktığımızda Youtube'un buradan çok büyük bir gelir elde ettiğini görüyoruz. Youtuber'ların ve fenomenlerin ayrıca geleneksel yayın organlarının da içeriklerinin bulunduğunu görüyoruz. Temsilci atama kararını ben son derece doğru ve yerinde buluyorum. Bunun olması demek Google'ın da aslında, zaten Google ve Youtube beraber hareket ediyorlar. Aynı şirket içerisinde yer alıyorlar. Bu şeffaflık açısından son derece önemli." ifadelerini kullandı.

DİĞER PLATFORMLAR AÇISINDAN EMSAL TEŞKİL EDECEK

Kırık, "Bunun önemi nedir? Şudur; Biliyorsunuz daha Facebook, TikTok, İnstagram, Twitter gibi sosyal medya paylaşım ağları temsilcilikle ilgili açıklama yapmamış ve adım da atmamıştı. Ancak Youtube'un böyle bir karar alması emsal teşkil edecek ve onlar açısından da "Evet, artık bizim de temsilcilik açma zamanımız geldi" düşüncesini ortaya koyacak. Dolayısıyla son dönemlerde Youtube üzerinden de çok farklı video içeriklerinin, şiddet içerikli yayınların da yer aldığını görmüştük. Karşımıza çıkmıştı. Bunların da daha rahat bir şekilde kontrol edilebileceği ve karşımızda muhattap bulabileceğimiz bir yapıya dönüşmüş olması son derece olumlu." dedi.

Kırık ayrıca, Youtube'la ilgili olarak, "Dünya genelinde Youtube'un 2 milyar kullanıcısı bulunmaktadır. Türkiye'nin Google'dan sonra en çok tıklanan 2.web sitesidir. Türkiye'de YouTube üzerinden içerik izleyen kullanıcı sayısı yaklaşık 50 milyondur. Bir kullanıcının sitede ortalama geçirdiği süre 11 dakika 44 saniye olup, günde ortalama izlenen video sayısı ise 6,7'dir. Dolayısıyla Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformu YouTube'dir." bilgisine de verdi.