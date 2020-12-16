Suikast, kumpas için planlandı!

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ'den 4'ü tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davaya savcılıkça sunulan esas hakkındaki mütalaa mahkemeye sunuldu.Esas hakkındaki mütalaada, eski FOX TV Haber Müdürü tutuklu sanık Ercan Gün'ün, cinayetin faili Ogün Samast'ın gözaltına alındığı gün elinde Türk bayrağı verilerek çekilen görüntülerini 1 Şubat 2007'de yayınlayarak cinayetin arkasında ulusalcılar olduğu algısı yaratarak Ergenekon operasyonlarına zemin oluşturduğu vurgulandı.Mütalaada, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Ercan Gün'ün, FETÖ'nün amaçları doğrultusunda Ogün Samast'ın Samsun İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde çekilen görüntülerini yayınlayarak FETÖ'nün cinayet üzerindeki amacını gerçekleştirmeye çalıştığı kaydedildi.Diğer taraftan İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün devam edilen duruşmada, sanıkların mütalaaya karşı savunma yapmaları için davanın yarına ertelenmesine karar veildi.İddianamede Dink suikastının FETÖ üyesi Jandarma, emniyet personelleri himayesinde gerçekleştirildiği, bu kişilerin birbirleriyle ankesörlü telefonlar kullanarak haberleştiği kaydedildi.68 sayfalık mütalaada sanıklar arasında dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü sanık Ali Fuat Yılmazer, Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, MİT TIR'larının durdurulması davasında hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Hamza Celepoğlu gibi isimler bulunuyor. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Âdem Yavuz Arslan'ın da aralarında bulunduğu 13 firari sanığın dosyasının ayrılması talep ediliyor.