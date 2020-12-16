TBB’nin ‘Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma’ toplantısı yapıldı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, TBB'nin Diyarbakır'da gerçekleştirdiği 'Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma' toplantısına katılarak, bir sunum yaptı.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Diyarbakır'da düzenlenen 'Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma' toplantısına katıldı. Başkan Kılınç toplantıda 'Akıllı Şehirler' konusunda bir sunum yaptı.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ve Diyarbakır Valisi Münir Karaoğlu'nun ev sahipliğinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan belediye başkanları, kalkınma ajansı temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Toplantının öğleden sonraki oturumunda söz alan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman için düşünülen her projedeki önceliklerinin Akıllı Şehir Projelerini ön planda tutmak olduğunu söyleyerek, toplantıda alınacak olan kararların herkese hayırlı olmasını diledi.

Başkan Kılınç'ın yanı sıra Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ve Diyarbakır Valisi Münir Karaoğlu, bölge belediye başkanları ile Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez de online olarak toplantıya katılarak birer konuşma yaptı.