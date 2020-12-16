Yerli aşının 200 gönüllüsü hazır

Erciyes Üniversitesi Aşı Geliştirme Merkezi (ERAGEM) Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibi tarafından geliştirilen yerli aşı adayı için gönüllü adaylar sıraya girdi. Faz 1 çalışması 44 gönüllü üzerinde başarıyla tamamlanan yerli aşı için Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (İKUM) 200'ün üzerinde gönüllü başvurdu. Faz 2 çalışmalarının başlayacağı 25 Aralık'a kadar gönüllü başvurularının alınacağı merkeze Türkiye'nin birçok kentinden gönüllü olmak için arayanların olduğu öğrenildi.Çin'in Sinovac isimli aşısından sorumlu olan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bayındır, kendisinin de gönüllü olarak aşı olduğunu belirtip, şu ana kadar Malatya ve ülke genelinde rapor edilen bir yan etkinin bildirilmediğini söyledi. Bayındır aşı tartışmalarıyla ilgili "Tüm dünyada bu aşılar bir şekilde yapılıyor, hangi aşının daha iyi olduğunu tartışmaktansa biz 'Hastalık mı, aşı mı' bunu tartışmamız lazım. Aşıyı tartışırken önlemlerden, bu hastalığın neler yapacağından uzak durmamalıyız" diye konuştu.