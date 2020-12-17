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17-25 Aralık’ta hedef milletti

FETÖ’nün emniyet ve yargıdaki militanları tarafından 7 yıl önce yapılan darbe girişiminin hedefi Başkan Erdoğan’ın şahsında Türk milletiydi

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
Giriş Tarihi: 17.12.2020 ABONE OL
17-25 Aralık’ta hedef milletti
FETÖ'nün 17 ve 25 Aralık 2013'teki emniyet-yargı darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. Hain girişim, elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla örgütün adliye ve emniyetteki militanlarınca gerçekleştirildi. Yargı ayağında Zekeriya Öz, Fikret Seçen, Celal Kara, Mehmet Yüzgeç, Muammer Akkaş gibi savcılar bulunurken, emniyet ayağını da Ali Fuat Yılmazer, Nazmi Ardıç, Yakup Saygılı, Ömer Köse gibi Ergenekon, Balyoz, Şike kumpas soruşturmalarına imza atan dönemin polis müdürleri vardı. İşadamlarına yönelik gözaltı kararlarının alındığı darbe planının hedefi Başkan Erdoğan'dı. 15 Temmuz darbe girişimi ile hedefin doğrudan millet olduğu ortaya çıktı.
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17-25 Aralık’ta hedef milletti
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