4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi. Adana merkezli şafak vakti düzenlenen operasyonda ise 5 şüpheli yakalandı. SABAH