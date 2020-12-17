ABD’nin dostluk anlayışı hasımlığa dümen kırdı

MHPGenel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Twitter'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli şöyle dedi:Türkiye-ABD ilişkileri, bidayetinden beri hem sancılı bir seyir izlemiş hem de güvensizlik ekseninde vücut bulmuştur. Bir tarafın sürekli dayatıp tavizler istediği, diğer tarafın bunu göğüslemek için mücadele ettiği bir ilişki ağına müttefiklik demek ne kadar mümkündür? Trump yönetimi giderayak 'Yaptırımlar Yoluyla Amerika'nın Hasımlarıyla Mücadele Yasası' kapsamında, Türkiye'ye kabulü imkansız yaptırımlar açıklamıştır. ABD'nin dostluk anlayışı hasımlığa dümen kırmıştır.Hiçbir ambargo, hiçbir yaptırım, hiçbir baskı ve tehdit bizi yolumuzdan döndüremez. Bu vesileyle bir çalışıyorsak on çalışacağız, bir yapıyorsak yüz yapmayı deneyeceğiz. Hiç kimseye eyvallah demeyeceğiz, muhannete muhtaç düşmeyeceğiz. Yaptırım kararlarıyla birlikte emperyalizmin kuklaları tarafından milli silah sanayiimize sürülmek istenen kara lekenin gerçek manası da sanıyorum ortaya çıkmıştır. Tank-Palet Fabrikası'yla ilgili siyasi istismar kampanyası yürütenler zalimlerin içimize sızmış maşalarıdır. Türkiye kimden silah alıp almayacağını ona buna soracak değildir. ABD izin ve onay makamı hiç değildir. Türk milletine parmak sallanmaz, sallayan bunun sonuçlarından kurtulamaz. Boynumuza tasma geçmez, ayaklarımıza pranga vurulmaz.TBMM'de grubu bulunan dört siyasi parti ortak bir metne imza atarak yaptırımlar konusundaki yüksek tepkiyi dünyaya ilan etmişlerdir. Ne var ki, bu metinde bölücü HDP'nin gene imzası yoktur. Bilakis bu terörist ikmal yuvası Türkiye'ye saldırmış, ABD'nin yanında saf tutmuştur. Hangi milli meselede HDP Türkiye'nin yanında durmuştur? HDP, milletin vergilerinden oluşan hazine yardımlarının üzerine yatarak millete ihanet etmektedir. ANKARABAHÇELİ,"HDP açılmamak üzere kapatılmalıdır. Etnik bölücülüğü ve terörü referans alan hiçbir parti kuruluşuna da müsaade edilmemelidir. Gerekirse Anayasa'da düzenleme yapalım, bu kanayan yarayı durduralım. Artık seçenek kalmamıştır: Ya terörizm ya temizlik, ya bölücülük ya da huzur" dedi.